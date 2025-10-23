Más Información

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Auditoría Superior reporta irregularidades y posibles daños en Conahcyt; más de 2 mil 700 mdp sin aclarar

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

Sergio Mayer defiende bailongo en San Lázaro en medio de emergencia por lluvias en 5 estados; "no es incorrecto"

Billboard Latin Music Awards 2025: sigue aquí el EN VIVO de la alfombra roja

ASF detecta más de 64 mdp en daños al erario por irregularidades en obras de Conagua; acusa pagos indebidos

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

Caso David Cohen: Policía de investigación de CDMX va tras "El Guffi"; habría contratado a Héctor y Donovan para asesinar al abogado

¿Qué es Compas? La planta automotriz de Aguascalientes que anunció su cierre

Derrame de combustible en Río Pantepec, Veracruz está controlado, asegura Marina; recolectan 345 mil litros de hidrocarburos

En medio de exigencias de justicia, despiden al pequeño Anuel, quien murió tras caerle una estructura dentro de su escuela en Coahuila

Detienen a una persona por caso de Anuel, niño que murió tras desplome de estructura del programa "La Escuela es Nuestra"

La Habana. El gobierno cubano anunció este jueves la extradición a México del ciudadano chino , supuesto traficante de fentanilo a gran escala, detenido en la isla desde finales de julio. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch, informó que Zhi ya fue entregado a Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en una declaración que había entregado a las autoridades mexicanas, "tras una petición formal de extradición y por decisión del gobierno cubano", a esta persona, conocida como y objetivo prioritario de la lucha contra las drogas de Washington.

El comunicado señala que Zhi fue detenido en Cuba el 31 de julio de 2025 por delitos cometidos en el territorio nacional de "Falsificación de documentos y Tráfico de personas" y que se encontraba en prisión provisional.

Indica que el ciudadano chino era "prófugo de las autoridades mexicanas desde julio de 2025, país donde cumplía una condena por delitos asociados al tráfico internacional de drogas".

Más tarde, en X, Harfuch dijo que "el día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos".

Zhi se fugó de México mientras cumplía prisión domiciliaria a la espera de concluir su proceso de extradición a Estados Unidos, donde está acusado de lavado de dinero.

Zhi Dong Zhang. Foto: Especial
Zhi Dong Zhang. Foto: Especial

Zhi Dong Zhang, conocido también como Brother Wang, es considerado "un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional" y encargado de "realizar la conexión con otros carteles para el traslado de fentanilo procedente de China hacia Centroamérica, Sudamérica, Europa y Estados Unidos", dijo el año pasado el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

Tras escapar de Ciudad de México, donde se encontraba en arresto domiciliario, el presunto traficante viajó a Cuba y de allí se trasladó a Rusia, donde fue apresado por ingresar ilegalmente, indicó el funcionario. Poco después las autoridades rusas lo enviaron de vuelta a La Habana.

Harfuch informa traslado inmediato de Zhi Dong Zhang a EU y agradece a Cuba

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que este jueves fue entregado al gobierno de los Estados Unidos, Zhi Dong Zhang, el chino proveedor de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y CJNG, que se le fugó a la Guardia Nacional y que fue recapturado en Cuba.

El mando policial refirió que su entrega se realizó derivado de gestiones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en un operativo encabezado por el Ejército, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de un mensaje en una red social, García Harfuch agradeció al gobierno de Cuba, por lo que consideró “su valiosa colaboración”.

Fuga y recaptura de Zhi Dong Zhang

García Harfuch recordó que Zhi Dong Zhang, alias al que estaba sujeto en su casa de la Ciudad de México, mientras se defenía su proceso de extradición a los Estados Unidos.

Por lo que, señaló, se implementó un operativo de búsqueda y se alertó a las instancias internacionales.

Destacó que el 30 de octubre de 2024, fuerzas federales detuvieron en la Ciudad de México a Zhi Dong Zhang, identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia.

Con información de AP y EFE

