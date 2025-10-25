Se espera que la tormenta tropical "Melissa" se intensifique rápidamente el fin de semana, al tiempo que los meteorólogos advertían sobre precipitaciones torrenciales e inundaciones y deslaves que podrían ser letales en el norte del Caribe, con una sorprendente previsión de 89 centímetros de lluvia en el suroeste de Haití.

El errático meteoro, que se mueve lentamente, ha cobrado la vida de al menos tres personas en Haití y de una cuarta en República Dominicana, donde además hay un desaparecido.

Se prevé que las lluvias dejen hasta 64 centímetros (25 pulgadas) de agua en Jamaica y en las regiones del sur de Haití y Dominicana hasta el lunes, con la posibilidad de hasta 89 centímetros en la península haitiana de Tiburón, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

"Si se produjeran esas lluvias, estaríamos hablando de inundaciones potencialmente catastróficas", indicó Jamie Rhome, subdirector del centro.

Melissa se encontraba a unos 260 kilómetros (160 millas) al sureste de Kingston, Jamaica, y a unos 375 kilómetros (235 millas) al suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Tenía vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (70 millas por hora) y avanzaba en dirección oeste-noroeste a 3 km/h (1 mph), de acuerdo con el NHC.

"Se prevé que la intensificación rápida comience en las próximas 24 horas. Se espera que Melissa se convierta en huracán en breve y en un huracán mayor el domingo", agregó el centro el sábado.

Un grupo de niños cruza por una calle inundada este jueves, en Santo Domingo (República Dominicana). Más de 647.000 usuarios están sin agua potable en la República Dominicana después de que las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa afectaran decenas de acueductos, según datos ofrecidos por las autoridades oficiales. Foto: EFE

"Melissa" deja al menos 3 muertos en Haití

Las autoridades haitianas informaron que tres personas murieron como consecuencia del huracán y otras cinco resultaron heridas debido al colapso de un muro. También se reportaron niveles crecientes de ríos, inundaciones y un puente destruido debido al desbordamiento de las riberas en Sainte-Suzanne, en el noreste del país.

Se emitió una alerta de huracán y otra por tormenta tropical para Jamaica y la península suroccidental de Haití.

Se prevé que el vórtice de "Melissa" se acerque o pase sobre Jamaica a principios de la próxima semana, indicaron los meteorólogos.

Se espera que "Melissa" se convirtiera en un huracán de categoría 3 o superior el domingo y podría alcanzar la categoría 4 a primera hora del lunes, de acuerdo con meteorólogos estadounidenses.

La previsión apunta que el meteoro podría azotar el este de Cuba en la madrugada del miércoles, donde arrojará hasta 30 centímetros (12 pulgadas) de lluvia en algunas zonas.

El Departamento de Meteorología de Bahamas advirtió que "Melissa" podría causar condiciones de tormenta tropical o de huracán en las islas del sureste y el centro del país, además de en Turcas y Caicos a principios de la próxima semana.

Jamaica cierra sus aeropuertos temporalmente

Las autoridades de Jamaica advirtieron que todos los aeropuertos cerrarán en el plazo de 24 horas si se emite una alerta de huracán. Se han habilitado más de 650 refugios.

Los almacenes de la isla estaban bien abastecidos y se han preparado miles de paquetes de alimentos para su rápida distribución si fuera necesario, agregaron.

“Pido a los jamaicanos que se tomen en serio esta amenaza climática", afirmó el primer ministro del país, Andrew Holness. "Tomen todas las medidas para protegerse”.

Vehículos transitan por una calle inundada este martes, en Santo Domingo (República Dominicana). La República Dominicana activó sus planes de emergencia ante las precipitaciones anunciadas para los próximos días por la tormenta tropical Melissa, que se formó en el mar Caribe y generó avisos por fuertes lluvias y vientos para el país, Haití y Jamaica. Foto: EFE

"Melissa" ha causado daños en casi 200 hogares en República Dominicana y cortes en el suministro de agua que afectaron a más de medio millón de clientes. También derribó árboles y semáforos, provocó un par de pequeños deslaves y dejó a más de dos docenas de comunidades aisladas por las inundaciones.

"Melissa" es la 13ra tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico, que va desde el 1 de junio al 30 de noviembre.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) había pronosticado una temporada con más actividad de lo habitual, con entre 13 y 18 tormentas con nombre.

