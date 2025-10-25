Más Información

Congelan en el Congreso iniciativas contra el reclutamiento de menores en el narco

Pemex propone extraer hidrocarburo a través de fracking; ahí tenemos 70 mil millones de barriles: Rodríguez Padilla

VIDEO Se registra incendio en restaurante cercano al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Cae el principal "dronero" de El Botox, en Apatzingán, Michoacán

Sheinbaum admite "tensiones" para elegir al candidato presidencial de la 4T; AMLO la aconsejó para vivir en Palacio Nacional

MC propone la creación de una policía migratoria

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Pemex estima reducir a 85,000 mdd la deuda financiera al cierre de 2025; Víctor Rodríguez destaca combate al huachicol

Limpieza en zona urbana de Veracruz avanza, pero no en la rural

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Ofrenda de hasta mil pesos para los muertos

Operación Caudal deja 7 detenidos; van por líderes y servidores públicos, advierte Fiscalía del Edomex

Londres.- La exvicepresidenta de , Kamala Harris, no descarta intentar otra vez acceder a la Casa Blanca y confía en que habrá una mujer al frente del gobierno de su país en un futuro no lejano.

La política demócrata se expresó en estos términos en una entrevista con la BBC que será emitida el domingo en el programa de la periodista Laura Kuenssberg, algunos de cuyos extractos adelantó este sábado la emisora.

En la primera entrevista que concede en el Reino Unido, Harris insistió en que "posiblemente" algún día sea presidenta, algo que ha sido interpretado como una sugerencia de que volverá a presentarse a las presidenciales de Estados Unidos en 2028.

También resaltó que sus sobrinas y nietas, "sin duda, en su vida", verían a una presidenta de Estados Unidos.

Si bien admitió que no ha tomado una decisión sobre si volverá a aspirar a la Presidencia, subrayó que ve su futuro en la política. "No he terminado. He vivido toda mi carrera como una vida de servicio y lo llevo en la sangre", señaló.

En respuesta a los sondeos que la sitúan incluso por detrás del actor de Hollywood, Dwayne Johnson, Harris admitió que no sigue con atención las encuestas.

"Si hubiera escuchado las encuestas, no me habría presentado a mi primer cargo, ni al segundo, y desde luego no estaría aquí sentada", señaló.

La ex vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la Universidad Howard en Washington. Foto: Saul Loeb | AFP
Harris considera a Trump un "tirano

La vicepresidenta estadounidense en el gobierno de Joe Biden perdió en noviembre pasado la elección ganada por el republicano Donald Trump, al que tildó en esta entrevista como un "tirano".

Harris también afirmó que creía que sus predicciones sobre el comportamiento fascista de Donald Trump y su gobierno con tintes autoritarios se están cumpliendo.

"Si nos fijamos en lo que ha sucedido, por ejemplo, en cómo ha usado como arma a las agencias federales que persiguen a los sátiros políticos... (Trump) Es tan susceptible que no soportó las críticas por una broma e intentó cerrar un medio de comunicación entero en el proceso", agregó.

Harris también criticó duramente a los líderes empresariales e instituciones estadounidenses que, en su opinión, se han doblegado con demasiada facilidad a las exigencias del presidente.

"Muchos han capitulado desde el primer día, se arrodillan ante un tirano, creo que por diversas razones, entre ellas, porque quieren estar cerca del poder, porque quizás quieren que se apruebe una fusión o evitar una investigación", opinó.

