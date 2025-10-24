Más Información

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

La mañanera de Sheinbaum, 24 de octubre, minuto a minuto

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Pemex: contamina y no repara los daños en el 86% de los casos

Auditoría Superior de la Federación reporta irregularidades y posibles daños por 2,7 millones de pesos en Conahcyt

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp

En la mira Adán Payambé, hijo de Augusto López, tras habitar departamento involucrado en red de corrupción, según el CEO

Desde Dubái, Noroña señala que Adán Augusto paró en seco intrigas por su viaje a Palestina; "muy agradecido", expresa

Antropología recibe el Princesa de Asturias

Entre luto e incertidumbre trabajan los limoneros

"La esperanza a veces se termina, pero seguiremos", afirman madres y familias buscadoras

San Juan.- Tropas de Estados Unidos llegarán este fin de semana a Trinidad y Tobago para llevar a cabo ejercicios militares durante varios días, como parte del despliegue naval de Washington en el mar Caribe, anunció el Ministerio de Exteriores trinitense.

El pequeño país caribeño está situado muy cerca de Venezuela, y la distancia de la isla de Trinidad respecto a la costa venezolana es de apenas 11 kilómetros en su punto más cercano.

Las primeras tropas llegarán el próximo domingo a Puerto España, la capital trinitense, en el destructor USS Gravely, que irá seguido posteriormente por la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina, según detalló el ministerio en un comunicado.

El USS Gravely "llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago" y partirá el próximo día 30, añadió.

"Estos esfuerzos refuerzan la intoperabilidad, fortalecen la cooperación de defensa a largo plazo y mejoran la disposición operacional entre fuerzas aliadas", añadió.

Mientras, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos realizará ejercicios militares con Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela, cuyo gobierno denuncia que Washington busca derrocar al presidente Nicolás Maduro con su despliegue militar en el Caribe.

"La presencia de las fuerzas militares estadounidenses en Trinidad y Tobago pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe", añadió el comunicado.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, ha expresado su apoyo al despliegue de tropas militares a sus aguas para intentar destituir a Maduro.

Estados Unidos ha movilizado buques militares, un submarino y aviones de combate para operaciones contra el narcotráfico, que hasta ahora dejaron 37 muertos en nueve bombardeos a presuntas lanchas con drogas en el Caribe y el Pacífico.

