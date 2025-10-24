Fuerzas estadounidenses atacaron durante la noche una presunta narcolancha en aguas del Caribe, con un saldo de seis muertos, anunció el jefe del Pentágono, que aseguró que la embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua.

"Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos", aseguró Pete Hegseth en un mensaje en X, en referencia al ataque que tuvo lugar en "aguas internacionales".

"Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda", añadió el jefe del Pentágono.

