Más Información

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

La mañanera de Sheinbaum, 24 de octubre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 24 de octubre, minuto a minuto

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Pemex: contamina y no repara los daños en el 86% de los casos

Pemex: contamina y no repara los daños en el 86% de los casos

Auditoría Superior de la Federación reporta irregularidades y posibles daños por 2,7 millones de pesos en Conahcyt

Auditoría Superior de la Federación reporta irregularidades y posibles daños por 2,7 millones de pesos en Conahcyt

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

atacaron durante la noche una presunta narcolancha en aguas del , con un saldo de seis muertos, anunció el jefe del Pentágono, que aseguró que la embarcación operaba para el cártel Tren de Aragua.

"Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos", aseguró en un mensaje en X, en referencia al ataque que tuvo lugar en "aguas internacionales".

"Si eres un narcoterrorista que contrabandea narcóticos en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda", añadió el jefe del Pentágono.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]