Más Información
Auditoría de la Federación detecta posibles daños al erario en el 2024; monto alcanza los 6 mil 969 mdp
Trump presume resultados contra cárteles, con 3 mil detenidos en un mes; promete eliminar la amenaza "por completo"
Ssa apertura módulos de vacunación para temporada invernal; se aplicarán biológicos contra Covid-19, influenza y neumococo
Sin avances, negociación para eliminar cuotas de EU a jitomate mexicano; caen exportaciones casi 20%
Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas
Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito
Emiten declaratoria de emergencia por inundaciones en Nezahualcóyotl y La Paz tras lluvias de septiembre
Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela dijo que cualquier operación de la CIA contra su país "fracasará", luego que el presidente de EU, Donald Trump, autorizara operaciones de inteligencia contra objetivos del chavismo.
Estados Unidos desplegó en el Caribe una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales para operaciones militares que llevaron al bombardeo de lanchas "narcoterroristas" procedentes del país sudamericano.
Venezuela asegura, no obstante, que se trata de un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Lee también Trump aplaza su cumbre con Putin; "no quiero una reunión desperdiciada", asevera
Trump autorizó la semana pasada las operaciones encubiertas.
"Sabemos que la CIA está presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo", dijo el ministro Vladimir Padrino. "Podrán meter no sé cuantos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará".
Padrino supervisó una nueva ronda de ejercicios militares en estados costeros de Venezuela.
Venezuela se solidariza con Petro ante acusaciones de Trump que lo llamó "matón" y "líder del narco"
ss
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]