Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

Sheinbaum alista alerta por fenómenos meteorológicos pese a "retos"; puede estar a finales de año

Ceci Flores invita a Noroña a unirse a búsqueda en Sinaloa; "no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar"

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

Avionetas, yates y tarjetas de futbol… Indep alista subasta

Detienen a segundo implicado en feminicidio de mujer quemada dentro de su casa en Gustavo A Madero

Personajes como Jaguar, Zorro y Polixiote, estás son las botargas que participarán en la carrera del Centro Histórico

Caracas. Venezuela se solidarizó con el presidente de Colombia, , luego de que el mandatario de Estados Unidos, , lo calificara de "matón y un mal tipo" y lo acusara de fabricar "muchas drogas".

"Elevamos nuestra palabra de solidaridad con el presidente Petro, primer presidente que yo recuerde que en Colombia combate el", dijo el ministro de Interior, , en un vídeo difundido en Telegram con un extracto de su programa "Con el mazo dando", transmitido por el canal Venezolana de Televisión (VTV).

El también número dos del chavismo afirmó que Petro "hoy está amenazado" y que, con respecto a Venezuela, el gobernante colombiano "ha tenido siempre una actitud valiente".

Sin embargo, señaló que en la región hay "algunos gobernantes (que) son temerosos" y otros que consideró "arrastrados al imperialismo", señalamiento que acompañó en el vídeo con un par de imágenes del presidente de El Salvador, .

"Los ataques al pueblo de Colombia y a Colombia son ataques a Venezuela también", agregó Cabello.

El miércoles, Trump declaró que el mandatario colombiano "ha hecho mucho daño a su país", días después de anunciar el fin de la ayuda financiera a por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico y señalar a Petro como un "".

En respuesta, el izquierdista anunció que se defenderá ante la Justicia estadounidense de las "calumnias" de altos funcionarios de ese país en su contra.

Petro, quien ha intensificado sus críticas a Trump desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de combatir el, ha dicho que Colombia está dispuesta a luchar contra el junto a los Estados que soliciten su colaboración, incluso EU.

El informó este miércoles de un nuevo ataque contra una supuesta "narcolancha", esta vez en aguas del Pacífico frente a Colombia.

El martes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró que Colombia cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) del país suramericano ante las "amenazas" estadounidenses.

