Hermosillo, Sonora.- En un domicilio de la colonia Buenos Aires de la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, fue detenido por autoridades de seguridad federales y estatales Francisco “N”, presunto operador de la célula criminal "Los Gigios", dedicada al tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Francisco “N”, de 50 años, por el delito de privación ilegal de la libertad.

Mediante labores de inteligencia, investigación y uso de tecnología se identificó un domicilio en la colonia Buenos Aires, en el municipio de Nogales, donde se resguardaba un hombre identificado como objetivo prioritario de la región, por lo que se iniciaron vigilancias fijas y móviles para recopilar datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó el mandamiento para intervenir el inmueble.

Leer también: Líder limonero sí contaba con escoltas, asegura gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla

Durante el cateo los agentes identificaron y detuvieron a Francisco “N”, además aseguraron 40 dosis de drogas.

El gobierno federal informó que el operativo se efectuó con estricto apego a los derechos humanos y a los protocolos de actuación.

Al detenido le informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien definirá su situación jurídica. En tanto el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Tras un cruce de información se tuvo conocimiento que Francisco “N” está vinculado a una célula delictiva que opera en la región, relacionada en delitos como privación ilegal de la libertad, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, así como agresiones y homicidio de integrantes de grupos rivales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr