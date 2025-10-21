Más Información

Caso Bernardo Bravo; investigan ausencia de sus escoltas el día de su desaparición

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Morelia.- El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, , contaba con escoltas, aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En declaraciones a medios, al término de un evento en la capital michoacana, el mandatario estatal declaró que el domingo pasado el líder limonero salió de la ciudad de Morelia rumbo a Apatzingán, con su escolta.

“En Apatzingán, por algún motivo, hace un cambio de vehículo, donde ya no se hace acompañar de la custodia. Estamos investigando eso”, declaró el gobernador Ramírez Bedolla.

Bernardo Bravo Manríquez desapareció el domingo y fue encontrado sin vida el lunes, dentro de su camioneta, en un carretero que conduce a El Tepetate, en Apatzingán.

