Morelia.- El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, contaba con escoltas, aseguró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En declaraciones a medios, al término de un evento en la capital michoacana, el mandatario estatal declaró que el domingo pasado el líder limonero salió de la ciudad de Morelia rumbo a Apatzingán, con su escolta.

Lee también Localizan más armas, drogas y celulares en el penal de Culiacán, Sinaloa

“En Apatzingán, por algún motivo, hace un cambio de vehículo, donde ya no se hace acompañar de la custodia. Estamos investigando eso”, declaró el gobernador Ramírez Bedolla.

Bernardo Bravo Manríquez desapareció el domingo y fue encontrado sin vida el lunes, dentro de su camioneta, en un carretero que conduce a El Tepetate, en Apatzingán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr