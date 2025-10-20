Hermosillo, Sonora.- Choferes del transporte de pasajeros que huyeron del lugar del accidente en la carretera Guaymas-Hermosillo, cuyo saldo fatal fue de 7 personas fallecidas y 24 heridas, tienen orden de aprehensión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que mantiene un operativo para cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra de dos conductores plenamente identificados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo, lesiones culposo y daños, así como abandono de personas.

Martha López Holguín, directora general de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora puntualizó que las órdenes de aprehensión derivan del accidente ocurrido el pasado 17 de octubre en la carretera internacional, donde el autobús de la línea Tufesa, unidad 535, volcó causando la muerte de 7 personas y lesiones a 24 pasajeros.

Agregó que las investigaciones ministeriales establecieron que ambos choferes abandonaron el lugar tras el siniestro, por lo que también enfrentan imputaciones por abandono de personas.

De acreditarse que recibieron ayuda de terceros para escapar del sitio, también podría procederse en contra de dichos cómplices, a lo que se suma que se emitieron solicitudes de colaboración interinstitucional con autoridades de otras entidades para su pronta captura.

Con base en los resultados de peritajes en criminalística y dictamen de causalidad, se determinó que el percance fue provocado por pérdida de control, salida del camino y volcadura atribuible al conductor, afirmó.

Durante el desarrollo de las indagatorias, la FGJE integró informes policiales, entrevistas a víctimas lesionadas, siete actas de entrega de cuerpos, dictámenes médicos y periciales, así como documentación proporcionada por el apoderado legal de la empresa, quien acreditó la póliza de seguros y se comprometió a cubrir los gastos médicos y funerarios.

Por su parte, el Vicefiscal de Control de Procesos, Tadeo Gradías Enríquez, agregó que los delitos que se imputan podrían alcanzar hasta un acumulado de 50 años de prisión.

Además de esto, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la Fiscalía participó en las acciones interinstitucionales implementadas por el Gobierno de Sonora tras el accidente, al desplegar equipos jurídicos y psicológicos que brindaron acompañamiento a las familias.

Especialistas en psicología dieron acompañamiento a familiares de las víctimas en el reconocimiento y entrega de los cuerpos e intervinieron en hospitales para dar seguimiento al estado de salud de las personas lesionadas.

En lo referente al estado de salud de las personas lesionadas, la información será dada a conocer con mayor detalle por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sonora, externó.

Con estas acciones, la Fiscalía del Estado con el Gobierno del Estado de Sonora reafirma su compromiso con la aplicación de la ley, la atención integral a las víctimas y el esclarecimiento de los hechos que cobraron la vida de personas en este lamentable suceso, comunicó.

