Reynosa, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), detuvieron a un integrante de una célula delictiva y aseguraron drones, explosivos, armas, cargadores y cartuchos en Reynosa, Tamaulipas.
A través de la Operación Frontera Norte, se resguardaron dos armas de fuego, 26 cargadores, 44 cartuchos, 151 objetos explosivos, 18 drones, un detector de drones, tres antidrones y dos artefactos explosivos improvisados.
De acuerdo al último reporte presentado por las fuerzas de seguridad nacionales y estatales, se logró la detención de un masculino y se aseguró un vehículo con reporte de robo.
El ciudadano y los artefactos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
