Reynosa, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), detuvieron a un integrante de una y aseguraron drones, explosivos, armas, cargadores y cartuchos en Reynosa, Tamaulipas.

A través de la Operación Frontera Norte, se resguardaron dos armas de fuego, 26 cargadores, 44 cartuchos, 151 , 18 drones, un detector de drones, tres antidrones y dos artefactos explosivos improvisados.

Aseguran drones en Tamaulipas (20/10/2025). Foto: Especial
Aseguran drones en Tamaulipas (20/10/2025). Foto: Especial

De acuerdo al último reporte presentado por las fuerzas de seguridad nacionales y estatales, se logró la detención de un masculino y se aseguró un vehículo con .

El ciudadano y los artefactos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Aseguran elementos explosivos en Tamaulipas (20/10/2025). Foto: Especial
Aseguran elementos explosivos en Tamaulipas (20/10/2025). Foto: Especial
