Tras marcha, hay un detenido: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Se detectaron entre 3 y 4 grupos violentos del bloque negro en Marcha del 2 de octubre: Comisión de Derechos Humanos de CDMX

Policía de la CDMX busca identificar a agresores de la marcha del 2 de octubre; hay un detenido y aún no hay reporte total de heridos

Registran agresiones a prensa en marcha del 2 de octubre; reporteros de N+, La Prensa y Publimetro, entre los heridos

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

Caso B-King y Regio Clown: colombianos habrían sido asesinados en Edomex, revela fiscal capitalina, Bertha Alcalde

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

SHCP advierte riesgos para funcionarios que investigan huachicol fiscal; exige respeto a su trabajo

Pipa de gas sufre falla mecánica en Circuito Interior; genera movilización y alarma

San Salvador.- El gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador prohibió el uso del "lenguaje inclusivo" en todas las escuelas públicas del país, informó la noche de este jueves el mandatario en su cuenta de X.

"Desde hoy queda prohibido el mal llamado 'lenguaje inclusivo' en todos los centros educativos públicos de nuestro país", publicó Bukele y compartió una publicación de la ministra de Educación, la militar Karla Trigueros.

En un mensaje en X, Trigueros apuntó que con esta medida "garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral".

"Hoy giré la instrucción para prohibir el llamado 'lenguaje inclusivo' en todos los centros educativos públicos y dependencias de nuestra institución", sostuvo la ministra.

De acuerdo con un memorándum compartido en X por la capitana del Ejército, la prohibición abarca "todos los centros educativos públicos y dependencias de esa cartera de Estado" para "consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa", por lo que "palabras como 'amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs, nosotras' o cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida por ninguna circunstancia".

En febrero de 2024, el entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, anunció en X que "todo uso de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas", luego de que el presidente Nayib Bukele abordara este tema en Estados Unidos.

Bukele dijo en Maryland (EU), en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en respuesta a una pregunta de la coordinadora hispana de la organización Moms for Liberty, Catalina Stubbe, que para él "no solo es importante que la currícula no lleve esta ideología de género y todas estas cosas, sino que también los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van aprender sus hijos".

