El gobierno de Venezuela informó este jueves que denunciará ante el secretario general de la ONU, António Guterres, la "incursión ilegal de aeronaves de combate" de Estados Unidos que, señaló, fueron detectadas este 2 de octubre a unos 75 kilómetros de sus costas, lo que -advirtió- puso "en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial" en el Caribe.
En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro informó que también presentará la denuncia ante el Consejo de Seguridad y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el fin de que "se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas".
