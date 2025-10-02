Más Información

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Iglesia exige “fin del genocidio en Gaza”; pide regreso seguro de mexicanos interceptados por fuerzas israelís

Jesús Ernesto, hijo menor de AMLO, participa en parlamento juvenil en el Senado; evento fue promovido por Morena

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

¿Adiós Gas Bienestar?; Pemex evalúa si continúa o no, señala Sheinbaum

Explota pipa con diésel en Los Mochis, Sinaloa; el conductor murió calcinado

Medidas para regular circulación de transporte de sustancias peligrosas en CDMX entrarán en vigor la próxima semana, adelanta Brugada

El gobierno de informó este jueves que denunciará ante el secretario general de la ONU, António Guterres, la "incursión ilegal de aeronaves de combate" de que, señaló, fueron detectadas este 2 de octubre a unos 75 kilómetros de sus costas, lo que -advirtió- puso "en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial" en el Caribe.

En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro informó que también presentará la denuncia ante el (OACI), así como ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el fin de que "se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas".

