Más Información

Registran agresiones a prensa en marcha del 2 de octubre; reporteros de N+, La Prensa y Publimetro, entre los heridos

Registran agresiones a prensa en marcha del 2 de octubre; reporteros de N+, La Prensa y Publimetro, entre los heridos

Bloque negro causa destrozos y se enfrenta con policías este 2 de octubre; reportan heridos

Bloque negro causa destrozos y se enfrenta con policías este 2 de octubre; reportan heridos

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Marcha del 2 de octubre 2025: sigue aquí el En Vivo de la movilización en Ciudad de México

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

FIFA presenta a Trionda, el balón para la Copa del Mundo 2026

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Caso B-King y Regio Clown: colombianos habrían sido asesinados en Edomex, revela fiscal capitalina, Bertha Alcalde

Caso B-King y Regio Clown: colombianos habrían sido asesinados en Edomex, revela fiscal capitalina, Bertha Alcalde

Iglesia exige “fin del genocidio en Gaza”; pide regreso seguro de mexicanos interceptados por fuerzas israelís

Iglesia exige “fin del genocidio en Gaza”; pide regreso seguro de mexicanos interceptados por fuerzas israelís

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

SHCP advierte riesgos para funcionarios que investigan huachicol fiscal; exige respeto a su trabajo

SHCP advierte riesgos para funcionarios que investigan huachicol fiscal; exige respeto a su trabajo

Pipa de gas sufre falla mecánica en Circuito Interior; genera movilización y alarma

Pipa de gas sufre falla mecánica en Circuito Interior; genera movilización y alarma

Se han presentado 75 querellas tras explosión de pipa en Iztapalapa, informa Fiscalía de la CDMX

Se han presentado 75 querellas tras explosión de pipa en Iztapalapa, informa Fiscalía de la CDMX

El presidente argentino Javier Milei presentó el jueves un proyecto de reforma del Código Penal bajo el lema "Tolerancia Cero", que prevé un endurecimiento generalizado de las penas, la baja de la edad de imputabilidad y la aceleración de los procesos judiciales.

La presentación de la iniciativa, desde el complejo penitenciario de Ezeiza, en el sur de Buenos Aires, ocurre en la recta final antes de las elecciones legislativas de medio término el 26 de octubre.

Los comicios serán cruciales para el mandatario ultraliberal, que atraviesa una etapa política difícil y busca aumentar su escasa base parlamentaria.

Lee también

"El orden es una precondición para tener tolerancia cero, el que las hace las paga", declaró Milei en un breve discurso con tono de campaña, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Según el proyecto, el robo se castigaría con un mínimo de un año de prisión en lugar de un mes, y la pena máxima se incrementaría de dos a tres años, y de seis a ocho años en casos de robo con uso de la fuerza.

El homicidio simple conllevaría una pena de prisión de entre 10 y 30 años, en lugar de los ocho a 25 actuales. La cadena perpetua ya es posible para el homicidio agravado.

La pena máxima por posesión de pornografía infantil con fines de distribución aumentaría de dos a 12 años de prisión.

La pena máxima por agresiones durante manifestaciones se incrementaría a cinco años en lugar de los dos actuales, y hasta nueve años si el ataque se dirige contra un miembro de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, la edad de imputabilidad se reduciría de los 16 a los 13 años.

Lee también

El proyecto también prevé la eliminación de la prescripción para los delitos más graves, como el homicidio, los delitos sexuales, la trata de personas y el tráfico de drogas. Actualmente, la imprescriptibilidad solo aplica para los crímenes de lesa humanidad.

"Que este grupo de reformas se implementen o no depende del Congreso de la Nación", dijo Milei.

Lee también

"Depende de que quienes estén sentados en las butacas del Poder Legislativo tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no del de los delincuentes", concluyó.

El Congreso, donde el partido de Milei es minoría, le asestó un revés al mandatario el jueves, al revertir dos vetos presidenciales y dejar firmes las leyes que amplían fondos para universidades y hospitales pediátricos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos. Foto: iStock / FJZEA

Conavi: Tutorial para inscribirse al apoyo de vivienda de 40 mil pesos. Requisitos

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día. Foto: iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez / Gobierno de México

Beca Rita Cetina. ¿No alcanzaste a registrar a tu hijo? La CNBB amplió el plazo; este es el último día

Visa americana. iStock

Cierre de gobierno en Estados Unidos: ¿Qué pasará con las citas de visa americana? ¿Se cancelan?

Visa americana. Foto: iStock

¿Te rechazaron la visa americana? Esto es lo que debes saber antes de volver a aplicar

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo