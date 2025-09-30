Más Información

Alcaldía Iztapalapa cierra Puente de la Concordia por grieta de más de 6 metros; Secretaría del Agua reporta hundimiento

Alcaldía Iztapalapa cierra Puente de la Concordia por grieta de más de 6 metros; Secretaría del Agua reporta hundimiento

Grieta del Puente de la Concordia no tiene relación con explosión de pipa de gas, asegura alcaldía Iztapalapa

Grieta del Puente de la Concordia no tiene relación con explosión de pipa de gas, asegura alcaldía Iztapalapa

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

SAG-AFTRA responde a la aparición de Tilly Norwood, la primera actriz hecha con IA

SAG-AFTRA responde a la aparición de Tilly Norwood, la primera actriz hecha con IA

Senado ratifica nombramiento de Alejandro Encinas como representante en la OEA; velaré por la soberanía de México, dice

Senado ratifica nombramiento de Alejandro Encinas como representante en la OEA; velaré por la soberanía de México, dice

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Dictan prisión oficiosa a exfuncionario aduanero implicado en operativo “Rápido y Furioso”; es acusado de tráfico de armas

Dictan prisión oficiosa a exfuncionario aduanero implicado en operativo “Rápido y Furioso”; es acusado de tráfico de armas

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Concluyen audiencias públicas de reforma a Ley de Amparo en el Senado; morenistas alistan aprobación de iniciativa

Concluyen audiencias públicas de reforma a Ley de Amparo en el Senado; morenistas alistan aprobación de iniciativa

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma

Mauricio Tabe asegura que asesinato de estilista en Polanco fue ataque directo; descarta cobro de piso

Mauricio Tabe asegura que asesinato de estilista en Polanco fue ataque directo; descarta cobro de piso

, alias "Pequeño J", señalado como el autor intelectual del en la ciudad argentina de Florencio Varela, fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras se escondía en un camión en Pucusana, al sur de Lima.

Su plan era viajar por tierra para encontrarse con otro presunto criminal.

Valverde Victoriano, de 20 años, es acusado de ser cabecilla de una banda narcotraficante que está detrás de la muerte de (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), cuya previa tortura fue transmitida a un grupo cerrado a través de redes sociales.

Lee también

"Teníamos el dato de que hoy se iba a encontrar en Lima con Matías Ozorio, su lugarteniente”, dijeron los voceros consultados a La Nación.

Ozorio, un ciudadano argentino de 28 años, fue detenido este martes a las 10 por personal de la Policía Nacional de Perú.

“Pequeño J fue al punto de encuentro con Ozorio, pero en vez de encontrarse con su ladero se topó con el personal de la Policía Nacional de Perú y quedó detenido”, explicaron fuentes de la investigación.

Lugarteniente de "Pequeño J" usaba el mismo chip con el que se movía en Argentina

Cuando le pusieron las esposas, Ozorio sostuvo: “Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”.

Según medios como Clarín, Valverde estaba usando el mismo celular con el que se movía en Argentina.

"Ni el chip le había cambiado. Una cosa muy rudimentaria. El número era el mismo que un testigo había aportado a la Justicia argentina. Algo muy pocoprofesionalpara un narco", le dijo a Clarín, con asombro, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Lee también

Bullrich fue una de las primeras en reaccionar a la captura de "Pequeño J", destacando la labor de las autoridades peruanas "por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen“, en referencia a la detención horas antes de Matías Agustín Ozorio, señalado como el número 2 de la organización acusada de la muerte de las jóvenes en Florencio Varela.

"La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’ en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga“, concluyó la titular de Seguridad en un mensaje compartido en X.

Tras celebrar la detención del señalado cómplice de asesinato de Brenda, Morena y Lara en la ciudad bonaerense, Bullrich dijo que se está trabajando junto a la Interpol para la “extradición a la Argentina (de Ozorio) para hacer frente a la Justicia por el triple crimen”, lo que indicaría que el cabecilla de la banca criminal también correría la misma suerte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tengo que activar el MTU de mi tarjeta del Bienestar Esto dicen las autoridades. Foto: Banco del Bienestar

¿Tengo que activar el MTU de mi tarjeta del Bienestar? Esto dicen las autoridades

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

visa americana. Foto: iStock

Visa Integrity Fee: A partir de esta fecha AUMENTA el costo de la visa americana

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra. Foto: Canva

"Amenaza invisible": asteroides "asesinos de ciudades" ocultos cerca de Venus podrían impactar la Tierra

DS-160/ Getty Images/iStockphoto

¿Visa aprobada o rechazada? DS 160, el paso silencioso que define tu éxito en el trámite