La Policía Nacional de Perú, con información aportada por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, detuvo a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", el sindicado autor material de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.

Así lo informaron a La Nación calificadas fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.

“Teníamos el dato de que hoy se iba a encontrar en Lima con Matías Ozorio, su lugarteniente”, dijeron los voceros consultados.

Ozorio, un ciudadano argentino de 28 años, fue detenido hoy a las 10 por personal de la Policía Nacional de Perú.

“Pequeño J fue al punto de encuentro con Ozorio, pero en vez de encontrarse con su ladero se topó con el personal de la Policía Nacional de Perú y quedó detenido”, explicaron fuentes de la investigación.

El sindicado autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela fue atrapado en Pucusana, una zona de pescadores y de balnearios, situada a 70 kilómetros de Lima.

“Teníamos intervenidas las líneas telefónicas utilizadas por Pequeño J y Ozorio. Seguíamos los pasos de los dos sospechosos y sus planes futuros”, sostuvieron fuentes del caso.

Cuando le pusieron las espoas, Ozorio sostuvo: “Me trajeron de engañado unos narcos mafiosos a los que le debía plata”.

Una de las últimas medidas que tomó el primer fiscal de la causa, Gastón Duplaá, fue pedir la captura internacional de Ozorio, medida ordenada el jueves a la noche por el juez de Garantías de La Matanza Fernando Pinos Guevara.

