El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este martes un proyecto de asociación estratégica y cooperación entre el país suramericano y Rusia que, de acuerdo al presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, es la expresión de una persistente "condición de amistad".

Lee también Gobierno Trump procesará nuevas solicitudes de DACA en cumplimiento de una orden judicial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm