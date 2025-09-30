Más Información

Los demócratas del Senado votaron el martes casi al unísono en contra de un proyecto de ley aprobado por la para financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre, poniendo a Washington al borde de un cierre gubernamental que podría durar días o incluso semanas.

La financiación del vence a medianoche, momento en el que comenzará el cierre.

Antes, los demócratas no lograron reunir los votos necesarios para su propuesta de financiación provisional para evitar un cierre del gobierno a medianoche.

El proyecto incluía disposiciones sobre la atención médica; fracasó por 47 votos a favor y 53 en contra. Necesitaba 60 votos para aprobarse. Todos los demócratas votaron a favor y todos los republicanos en contra.

Los demócratas del Senado decían que no votarían a favor a menos que los republicanos incluyeran una extensión a prestaciones de salud que están por expirar, entre otras demandas. El presidente Donald Trump y sus compañeros republicanos se niegan a negociar, argumentando que es un proyecto de ley simplificado y “limpio” que no debería ser controvertido.

El último cierre fue en el primer mandato de Trump, de diciembre de 2018 a enero de 2019, cuando exigió que el Congreso le diera dinero para el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Trump retrocedió después de 35 días —el cierre más largo de la historia— en medio de crecientes retrasos en los aeropuertos y días de pago perdidos para los trabajadores federales.

