El presidente Donald Trump dijo que "probablemente" habrá un cierre del gobierno de Estados Unidos, y culpó a los demócratas por las conversaciones estancadas con los republicanos sobre un acuerdo de financiamiento.

"Probablemente tendremos un cierre," dijo Trump a los reporteros en la Oficina Oval, solo unas horas antes de la fecha límite de medianoche para un acuerdo. "Nada es inevitable, pero diría que es probable".

"Ellos van a cerrarlo, no nosotros. No queremos cerrar porque estamos viviendo el mejor periodo que se conoce", se ufanó.

Si antes de la medianoche de este martes el Congreso no aprueba un presupuesto, aunque sea temporal, Estados Unidos se enfrentará a un cierre administrativo del gobierno, conocido como "shutdown", que provocará la paralización de la mayoría de los servicios federales.

Cientos de miles de empleados públicos quedarán temporalmente sin sueldo y se interrumpirá el pago de muchas prestaciones sociales.

"Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, que son malas para ellos (...) como despedir a una gran cantidad de personas, o cortar cosas que a ellos les gustan", dijo, en alusión a los demócratas.

Los demócratas son minoría en el Congreso, pero la extensión del gasto público que los republicanos quieren ver aprobado, hasta finales de noviembre, necesita de siete votos suplementarios en el Senado, y esos votos deben surgir de las filas de la oposición.

