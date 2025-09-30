El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dice que la publicación del presidente Donald Trump de un video generado por inteligencia artificial (IA) burlándose del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y de él mismo fue ofensiva.

El video imitó la voz de Schumer e incluyó a Jeffries usando un sombrero de charro y un bigote después de su reunión con Trump y los líderes republicanos en la Casa Blanca.

De fondo se escuchaba el Jarabe Tapatío.

“Escuchen esto, Estados Unidos, a horas de un cierre, que no queremos, que el pueblo estadounidense no quiere, el presidente está ocupado buscando información en internet como un niño de 10 años”, dijo Schumer en el pleno del Senado.

Dijo que el video es una "prueba" de que los estadounidenses culparán a Trump por el cierre que se espera que comience con el inicio de un nuevo año presupuestario el miércoles.

mcc