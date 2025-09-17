Caracas. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos de dirigir una operación de "falso positivo", tras la incautación de tres mil 692 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha proveniente presuntamente de Colombia.

"Esa lancha con drogas era una operación de falsa bandera de la DEA para acusar a Venezuela, iban a salir cuatro detenidos con cédula venezolana, eso lo están contando ellos, los detenidos, eso lo están diciendo ellos", señaló Cabello en una rueda de prensa.

El funcionario del gobierno encabezado por Nicolás Maduro indicó que el objetivo de la DEA era "hacer creíble" que la lancha incautada procedía de Venezuela.

Además, Cabello dijo que durante los primeros ocho meses de este año, se han incautado 60 toneladas de drogas en el país.

"Esa es la mayor cantidad que se ha capturado desde el año 2010", añadió el número dos del chavismo.

EU y su despliegue militar contra el narcotráfico "proveniente de Venezuela"

El pasado lunes, Cabello informó que cuatro personas fueron detenidas en el estado Falcón (noroeste) acusadas de transportar tres mil 692 kilos de cocaína, provenientes, aseguró, de la Guajira en Colombia.

A través de una publicación en Instagram, el ministro explicó que las personas detenidas habían partido del sector Puerto López, en la Guajira colombiana.

EU ha incrementado su presencia militar en el Caribe Sur, en respuesta al "narcotráfico proveniente de Venezuela", según denuncia Washington, con el despliegue de, al menos, ocho buques de guerra en la región y de un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de cuatro mil 500 soldados.

El Gobierno del presidente Maduro ha advertido que el despliegue militar supone una "amenaza" para la paz de la región y un intento de forzar un "cambio de régimen" en Venezuela.

