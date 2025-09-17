Más Información

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Jueza da tres días de plazo a Andy y Bobby López Beltrán para ratificar amparo "contra cualquier captura" a su favor

Crearán "Comité de Solidaridad" para víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

Crearán "Comité de Solidaridad" para víctimas de explosión de pipa en Iztapalapa

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Embajada de EU niega supuesto permiso de trabajo de 5 años como se promueve en TikTok

Embajada de EU niega supuesto permiso de trabajo de 5 años como se promueve en TikTok

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Anuncian parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Pide Comisión de Justicia del Senado que el pleno niegue licencia a nueva jueza penal

Pide Comisión de Justicia del Senado que el pleno niegue licencia a nueva jueza penal

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

Familiares de víctimas reclaman a gasera falta de apoyo tras explosión en Iztapalapa

Suman 20 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa; 31 personas siguen hospitalizadas

Suman 20 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa; 31 personas siguen hospitalizadas

Caracas. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela,, acusó a la Administración para el Control de Drogas () de Estados Unidos de dirigir una operación de "falso positivo", tras la incautación de tres mil 692 kilos de cocaína que eran transportados en una lancha proveniente presuntamente de .

"Esa lancha con drogas era una operación de falsa bandera de la para acusar a Venezuela, iban a salir cuatro detenidos con cédula venezolana, eso lo están contando ellos, los detenidos, eso lo están diciendo ellos", señaló Cabello en una rueda de prensa.

El funcionario del gobierno encabezado por Nicolás Maduro indicó que el objetivo de la DEA era "hacer creíble" que la lancha incautada procedía de .

Lee también

Además, Cabello dijo que durante los primeros ocho meses de este año, se han incautado 60 toneladas de en el país.

"Esa es la mayor cantidad que se ha capturado desde el año 2010", añadió el número dos del chavismo.

EU y su despliegue militar contra el narcotráfico "proveniente de Venezuela"

El pasado lunes, Cabello informó que cuatro personas fueron detenidas en el estado Falcón (noroeste) acusadas de transportar tres mil 692 kilos de cocaína, provenientes, aseguró, de la Guajira en Colombia.

A través de una publicación en , el ministro explicó que las personas detenidas habían partido del sector Puerto López, en la Guajira colombiana.

Lee también

EU ha incrementado su presencia militar en el Caribe Sur, en respuesta al " proveniente de Venezuela", según denuncia Washington, con el despliegue de, al menos, ocho en la región y de un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como de más de cuatro mil 500 soldados.

El Gobierno del presidente ha advertido que el despliegue militar supone una "amenaza" para la paz de la región y un intento de forzar un "cambio de régimen" en Venezuela.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar: suspensiones, depósitos y quién cobra $6,200 entre el 15 y 19 de septiembre 2025

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?