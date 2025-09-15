Bogotá.- El gobierno de Donald Trump ha descertificado la cooperación de Colombia en la lucha contra las drogas por primera vez en casi tres décadas, pero otorgó una exención para no afectar del todo la asistencia que suele dar a un país tradicionalmente considerado como un aliado de Estados Unidos en Latinoamérica.

La descertificación, anunciada el lunes por el Departamento de Estado estadounidense, se convierte en una reprimenda del gobierno estadounidense al auge en los cultivos de hoja de coca y la desaceleración en la erradicación de los cultivos ilícitos durante la administración izquierdista del presidente Gustavo Petro, crítico de la política de inmigración y la reciente incursión militar frente a las costas de Venezuela.

"El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis", indicó el Departamento de Estado este lunes.

Junto a Colombia, Estados Unidos excluyó de la lista -por los mismos motivos de “incumplimiento”-a Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania.

Trump, sin embargo, utilizó un waiver o medida de excepción, para eximir de las sanciones a los países designados, salvo por el caso de Afganistán.

"Junto con esta determinación se incluyen las justificaciones para la designación de Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela, según lo requiere la sección 706(2)(B) de la FRAA. Asimismo, he determinado, de conformidad con lo dispuesto en la sección 706(3)(A) de la FRAA, que la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos", se lee en el memorando.

Estados Unidos descertificó a Colombia por última vez en 1997, cuando los cárteles del país se habían infiltrado en las más altas esferas del poder. Ocurrió durante el gobierno de Ernesto Samper, en medio de las acusaciones de que su campaña presidencial recibió dineros del narcotráfico.

Desde el año 2000, sucesivos gobiernos estadounidenses han destinado miles de millones de dólares en ayuda a Colombia, pero la cooperación comenzó a desmoronarse hace una década, cuando se suspendió un programa de fumigación aérea de campos de coca con el herbicida glifosato.

Según la ley estadounidense, el presidente debe identificar anualmente, antes del 15 de septiembre, a los países que han incumplido sus obligaciones internacionales durante los 12 meses anteriores.

El año pasado, sólo tres países —Bolivia, Birmania y Venezuela— fueron descertificados por Estados Unidos entre las 23 naciones catalogadas como importantes países de tránsito o producción de drogas. En los tres casos, el gobierno de Joe Biden condonó las sanciones, afirmando que los programas de apoyo a estos países son vitales para los intereses nacionales de Estados Unidos.

Antes de que la Casa Blanca hiciera el anuncio, Petro adelantó la decisión, que se produce en medio de tensiones diplomáticas bilaterales y del despliegue militar de Washington en el Caribe con el fin de frenar el narcotráfico.

"Una realidad que voy a anunciar hoy es que los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína", afirmó el mandatario durante un consejo de ministros televisado.

La decisión de Estados Unidos supone un duro golpe político para la administración Petro, en un momento en el que el país registra más de 253 mil hectáreas de hoja de coca sembradas, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas.

