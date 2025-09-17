Venezuela inicia ejercicios militares en isla del Caribe en respuesta a Estados Unidos

Caracas.- Venezuela arrancó ejercicios militares en la isla La Orchila en el norte del país, como respuesta al despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, anunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

"Van a haber despliegues de la defensa área con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos (...) Vamos a implementar acciones de guerra electrónica", dijo Padrino López al señalar que Venezuela se defiende ante la "voz amenazante, vulgar" de Estados Unidos.

La televisión pública mostró imágenes de embarcaciones anfibias y buques de guerra desplegados en La Orchila, donde funciona una base de la Armada venezolana.

Lee también Venezuela exige a Estados Unidos detener las agresiones y “mentiras” sobre narcotráfico

Fotografía de archivo del titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López (c). Foto: EFE

Cuestionan veracidad de información de EU sobre ataques a barcos

Antes, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó la veracidad de la información de Estados Unidos que, asegura, ha atacado tres embarcaciones en el Caribe de supuestos narcotraficantes provenientes del país sudamericano.

"Con respecto a las tres embarcaciones que ellos dicen, uno no sabe, porque dicen que eso llevaba droga, pero quién vio la droga, dicen que llevaba fentanilo ¿de aquí de Venezuela fentanilo? Es complicado de creer, muy complicado de creer", señaló Cabello en una rueda de prensa.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el mar Caribe a tres embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela.

Trump afirma que ataque militar de EU en el Caribe fue contra pandilla Tren de Aragua de Venezuela y mató a 11. (02/09/25) Foto: Captura de pantalla

Lee también Donald Trump asegura que EU ha atacado 3 embarcaciones cerca del mar Caribe, provenientes de Venezuela

El republicano se refirió a esta tercera embarcación un día después de informar que las Fuerzas Armadas estadounidenses habían atacado una lancha en la que, según dijo, murieron tres personas, que calificó de "terroristas".

Después, el gobernante afirmó que la lancha destruida transportaba cocaína y fentanilo.

Ante esto, Cabello dijo que "no hay manera" de que a la distancia se pueda saber qué carga lleva una embarcación.

"Nadie sabe en esos barcos, peñeros, que fueron atacados, cuánta droga había, si había drogas, dicen que en el último había fentanilo (...) ¿Aquí en Venezuela se ha capturado fentanilo alguna vez? ¿Se sabe de la entrada de fentanilo en Venezuela? No, jamás", reiteró.

Lee también Trump advierte que Estados Unidos evaluará acciones militares contra Venezuela

Estos ataques se producen en medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico.

La administración de Trump acusa al presidente Nicolás Maduro de liderar el denominado Cártel de los Soles, algo que niega el gobierno de Venezuela, y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano.

Maduro afirmó este lunes que las comunicaciones con Estados Unidos están "deshechas" ante lo que considera una "agresión" del país norteamericano, y agregó que Venezuela está ahora "más preparada" si tocara una "lucha armada".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc