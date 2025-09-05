Marian Izaguirre: está fue la última publicación de la influencer en Instagram antes de desaparecer; compartió trend viral

El pasado martes 2 de septiembre, la Fiscalía General de Michoacán activó la Alerta Alba ante la desaparición de Marian Izaguirre en la ciudad de Uruapan.

Autoridades del estado informaron que la creadora de contenido, de 23 años, fue vista por última vez a bordo de un vehículo de color rojo, alrededor de las 18:00 horas, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, el pasado 1 de septiembre y desde entonces se desconoce su paradero.

De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía, al momento de su desaparición, Marian vestía un pantalón de mezclilla de color claro, una blusa negra, una chamarra de color beige y unas botas del mismo tono. Entre los accesorios que portaba, se reportaron unos aretes largos en forma de corazón de color plata.

Lee también Valentina Gilabert narra cómo fue sentirse en coma tras ataque de Marianne Gonzaga; asegura tener recuerdos espontáneos

Emiten Alerta Alba por desaparición de tiktoker en Michoacán. Foto: @AlertaAlbaMich

¿Cuál fue la última publicación de Marian Izaguirre en Instagram?

A través de redes sociales, Marian Izaguirre ha logrado construir una gran comunidad. En Instagram, la creadora de contenido cuenta con más de 321 mil seguidores, mientras que en la plataforma china, TikTok, cuenta con más de 4 millones.

Marian Izaguirre en Instagram. Foto: Redes Sociales

Su última publicación en Instagram fue hecha el pasado 31 de agosto y es un video el que Marian interpreta en lipsync la canción "¿Por qué te vas?" de Jeanette. En el video, la influencer mexicana porta un maquillaje de payaso con una expresión triste y desesperanzada.

El maquillaje que usa Marian en esta publicación, hace alusión al trend de "Ojitos mentirosos", que recientemente cobró importancia en redes sociales, solo que la creadora utiliza un audio diferente en su recreación.

Lee también CEO polaco que arrebató gorra a niño en el US Open habla del incidente; esto dijo

Entre los comentarios más destacados que se pueden encontrar en la publicación hay decenas de mensajes sobre su desaparición y deseos de que pronto regrese a casa, como: "que feo que México sea tierra de nadie y cualquiera te pueda hacer daño de un día a otro súper triste ojalá aparezca sana y salva" o "te esperamos florecita, Dios contigo".

Sus fans y seguidores han expresado su incredulidad ante la triste noticia dejando mensajes como: "no lo puedo creer, apenas estuve en su live espero no sea cierto y se encuentre bien es una excelente chica talentosa".

Desde que se hizo pública la noticia, diversos creadores de contenido e influencers han alzado la voz a través de sus plataformas, pidiendo que se difunda el caso de Marian Izaguirre y que se reporte cualquier información adicional.

También te interesará:

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

¿Culpa de Aaron Ramsey?; tras muerte de Giorgio Armani, usuarios recuerdan “maldición” del jugador de Pumas

Extranjera insulta y golpea a cantante en Guadalajara; video causa indignación en redes sociales

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr