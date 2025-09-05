Valentina Gilabert narra cómo fue sentirse en coma tras ataque de Marianne Gonzaga; asegura tener recuerdos espontáneos

En febrero de 2025 el caso de la influencer de 17 años, Marianne Gonzaga, quien agredió 16 veces con un objeto punzocortante a la modelo de entonces 18 años, Valentina Gilabert, causó gran conmoción en México.

El suceso que puso en riesgo la vida de Valentina Gilabert ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX, luego de que Marianne Gonzaga la atacara con una arma blanca. Gonzaga habría viajado desde Cancún para encontrarse con su exnovio -y padre de su hija-, pero agredió a Valentina al enterarse de una supuesta relación entre ambos.

La creadora de contenido fue arrestada y puesta en detención preventiva tras ser acusada del delito de lesiones que ponen en riesgo la vida. Por su parte, Valentina Gilabert estuvo en recuperación por más de un mes y se le comenzó a ver activa en redes sociales desde marzo de este año.

Este caso viral causó gran impacto en México a inicios de febrero. Foto: Instagram

No obstante, a finales de julio, Marianne Gonzaga fue puesta en libertad asistida, luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo y la autoridad judicial dictara la sentencia condenatoria.

Este caso tomó otro giro polémico luego de que ambas jóvenes se siguieran en redes sociales de nuevo, alzando rumores de una posible amistad o relación.

Sin embargo, en los últimos días, tanto Valentina Gilabert como Marianne Gonzaga han usado sus plataformas para hablar públicamente del suceso desde la perspectiva de cada una. Cabe mencionar que las creadoras de contenido ya no se siguen en redes sociales.

Valentina Gilabert narra cómo fue estar en coma

A través de Instagram y TikTok, Valentina Gilabert publicó un video respondiendo a la pregunta que recibe frecuentemente sobre qué se siente estar en coma.

La influencer de 19 años reveló que estuvo 8 días en terapia intensiva, 5 de ellos en un coma inducido , pues tenía un "hoyo" en la tráquea que no le permitía respirar. "Sigo sin tener esta imagen en mi cabeza, porque no estaba consciente, no me podía ver", afirmó la creadora de contenido.

"Como yo estaba en coma inducido, si había sonidos muy fuertes, como que yo reaccionaba...A veces llegaba a abrir los ojos...Y sí me acuerdo de a haber pensado: ¿dónde estoy, qué es esto?", relata Gilabert. Asimismo, reveló que durante el coma inducido estuvo bajo dosis de fentanilo y morfina.

Valentina Gilabert en recuperación en terapia intermedia tras casi perder la vida por el ataque de Marianne Gonzaga. Foto: TikTok @valentina.gilabert

En su video de casi 10 minutos de largo, Valentina cuenta sobre sus primeros recuerdos en el hospital, como ver a su familia por primera vez tras la agresión y otros momentos espontáneos en los que abría los ojos o la despertaban por cuestiones médicas.

También menciona que uno de sus primeros pensamientos mientras estuvo en estado crítica fue querer ver a su novio, José -el padre de la hija de Marianne Gonzaga- y que como estaba intubada, se daba a entender usando un abecedario y señalando las letras para formar palabras.

"Lo único que agradezco es que me hizo darme cuenta de lo valiosas que son las cosas pequeñas y sí fue algo muy fuerte, pero aquí estamos y estamos bien", dijo para finalizar la joven modelo.

@valentina.gilabert Está muy largo el video pero tiene todo los detalles que recuerdo. Los quiero mucho chicos 💞 #valentinagilabert ♬ original sound - valentina.gilabert

