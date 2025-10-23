Más Información

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

La mañanera de Sheinbaum, 23 de octubre, minuto a minuto

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Desacelera inflación anual a 3.63% en la primera mitad de octubre, luego de hilar cuatro quincenas al alza

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

Protestan en desfile cívico por asesinato de limonero

Avionetas, yates y tarjetas de futbol… Indep alista subasta

Muere niño al caerle estructura de metal en primaria de Coahuila; SEP colabora con autoridades para determinar causas

Onda tropical 39 ocasionará lluvias fuertes este jueves 23 de octubre; consulta aquí los estados afectados

Proponen castigar a legisladores que se duerman o realicen otras actividades en sesión; no se puede permitir la flojera o el desdén: priista

El presidente de Estados Unidos, , participará este jueves en una mesa redonda en la junto a altos funcionarios de su Administración para evaluar los avances de su estrategia contra los cárteles de la droga y las redes de tráfico de personas, informó la cadena Fox News.

Según la agenda oficial de la Casa Blanca, el acto está programado en el y figura con la anotación de que “el presidente hará un anuncio” durante el encuentro.

De acuerdo con Fox News, el evento servirá para "discutir los éxitos de los Grupos de trabajo de Seguridad Nacional", que Trump estableció el 20 de enero, en su primer día en el cargo, para "acabar con las amenazas de los cárteles criminales en Estados Unidos".

Según la agenda oficial de la Casa Blanca, el acto está programado en el Comedor de Estado y figura con la anotación de que “el presidente hará un anuncio” durante el encuentro. Foto: EFE
La orden firmada por Trump instruye a la fiscal general, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a establecer dichos grupos de trabajo en cada estado del país para desmantelar los cárteles y las redes de tráfico de personas.

"Los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional son un logro histórico que resalta lo que el gobierno federal puede lograr con un líder como el presidente Trump, que está dispuesto a reducir la burocracia, aumentar la coordinación y priorizar la seguridad del pueblo estadounidense", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, al mismo medio.

El evento se produce mientras la Administración de Trump amplía sus operaciones militares contra el narcotráfico con al menos dos ataques a embarcaciones en el Pacífico, cerca de Colombia, que supuestamente transportaban drogas, tras los varios ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe, cerca de Venezuela.

