El nivel de hambruna y malnutrición en Gaza sigue sin disminuir en Gaza pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, ya que la ayuda alimentaria que entra en la Franja sigue sin ser suficiente, advirtió este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La ayuda es significativamente baja, no puede reducir el nivel de hambre y la situación sigue siendo catastrófica porque no llega lo suficiente", aseguró en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Recordó que entran en Gaza actualmente entre 200 y 300 camiones con ayuda a diaria, lejos de los 600 requeridos y acordados, y puntualizó que muchos de ellos son envíos comerciales: "Mucha gente no puede permitirse comprar nada", advirtió.

