Jerusalén. Las fuerzas de seguridad israelíes en la Franja de Gaza recibieron el martes los restos de dos rehenes, devueltos como parte del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos.

"Israel recibió, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de dos rehenes fallecidos, que fueron entregados a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza", indicó un comunicado de la oficina del primer ministro.

El informe añadió que los cuerpos serán trasladados a Israel para su identificación.

La entrega de cuerpos se produce en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró más temprano que las naciones aliadas en Medio Oriente están listas para enviar tropas a Gaza para confrontar a Hamas si el movimento islamista palestino persiste en sus presuntas violaciones del plan de paz.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, se encuentra en Israel, donde se declaró "muy optimista" sobre el mantenimiento del alto el fuego en Gaza.

Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo auspiciado por Trump, por el cual, Hamas liberó el 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que mantenía cautivos desde su ataque del 7 de octubre de 2023. También debía entregar para esa fecha todos los cuerpos de los rehenes fallecidos (28), pero con los de este martes, suman 15 los que entrega. La organización islamista alega dificultades para encontrar los restos mortales en el devastado territorio.

