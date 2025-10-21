Más Información
Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo
Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice
Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"
Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum
Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice
Jerusalén. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó desde Israel que no habrá tropas estadounidenses "sobre el terreno en Gaza", sino que las fuerzas de su país se dedicarán a "proporcionar una coordinación útil".
"¿Cómo se logra la presencia de los estados del Golfo más Israel, más los turcos y los indonesios? ¿Cómo lograr que esas personas colaboren para lograr una paz duradera? Los únicos mediadores son los Estados Unidos", afirmó desde un Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel.
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]