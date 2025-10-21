Jerusalén. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó desde Israel que no habrá tropas estadounidenses "sobre el terreno en Gaza", sino que las fuerzas de su país se dedicarán a "proporcionar una coordinación útil".

"¿Cómo se logra la presencia de los estados del Golfo más Israel, más los turcos y los indonesios? ¿Cómo lograr que esas personas colaboren para lograr una paz duradera? Los únicos mediadores son los Estados Unidos", afirmó desde un Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel.

