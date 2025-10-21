Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

La mañanera de Sheinbaum, 21 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Cancelan audiencia de Fernando Farías Laguna, marino acusado de huachicol fiscal; no acudió ningún representante legal

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

TEL AVIV, Israel.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó a para apuntalar el frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos en Gaza, tras un estallido de violencia mortal y dudas sobre cómo avanzar con el plan para cimentar una paz a largo plazo.

Vance se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros altos funcionarios, y se espera que permanezca en la región hasta el jueves. El lunes arribaron los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Vance se reunió con ellos al aterrizar.

Se espera que Vance también se reúna con familias de rehenes cuyos cuerpos aún están retenidos en Gaza y algunos de los rehenes vivos liberados la semana pasada bajo el alto el fuego. Más temprano el martes, Witkoff y Kushner se reunieron con nueve de ellos.

El alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre. Aunque ha sido puesto a prueba por enfrentamientos el domingo y acusaciones mutuas de violaciones, tanto Israel como Hamas han dicho que están comprometidos con el acuerdo. Trump ha dejado claro que quiere que tenga éxito.

Presión para la segunda fase del alto el fuego

El jefe de la agencia de inteligencia de Egipto, el general de división Hassan Rashad, viajó a Israel el martes para reunirse con Netanyahu, Witkoff y otros funcionarios sobre la implementación del alto el fuego, según la oficina de Netanyahu.

Las reuniones de alto nivel destacan la urgencia de iniciar negociaciones para la segunda fase del plan de Estados Unidos.

Los negociadores de Hamas reiteraron que el grupo está comprometido a asegurar que la guerra “termine de una vez por todas”.

“Desde el día en que firmamos el acuerdo de Sharm el-Sheij, estábamos decididos y comprometidos a llevarlo hasta el final”, dijo el lunes por la noche el principal negociador de Hamas, Khalil al-Hayya, quien se encuentra en El Cairo, a la televisora egipcia Al-Qahera News.

Afirmó que Israel ha cumplido con las entregas de ayuda en los cruces, según lo pactado, pero pidió a los mediadores que presionen a Israel para que entregue más refugios, suministros médicos y artículos para el invierno antes de que cambie el clima.

