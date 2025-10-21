Más Información

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Corte inicia audiencias públicas con personas con discapacidad; rechazan propuesta de Lenia Batres por “regresiva”

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Cancelan audiencia de Fernando Farías Laguna, marino acusado de huachicol fiscal; no acudió ningún representante legal

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

El Ministerio de Salud de Gaza informó el sábado que restituyó los cadáveres de 15 palestinos al territorio, gobernado por , lo que eleva a 135 el número total de cuerpos repatriados.

En virtud del acuerdo de alto el fuego promovido por el presidente estadounidense , Israel debe devolver los de 15 palestinos por cada israelí fallecido que le entregue el movimiento islamista.

Esta nueva restitución se da luego de que Hamas devolviera en la noche del viernes a Israel, por intermediación de la Cruz Roja, el cuerpo de otro rehén israelí.

Los dolientes llevan los cuerpos de palestinos muertos por fuego israelí durante su funeral en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el domingo 19 de octubre de 2025. Foto: AP
Tras dos años de guerra en la , las partes se comprometieron a un a partir del 10 de octubre, en el marco del cual Hamas debía liberar el lunes pasado a los 20 rehenes que seguían con vida y también a los 28 ya fallecidos.

El grupo islamista liberó a tiempo a los secuestrados vivos, pero solo entregó los restos de 10 cautivos ante las dificultades para encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino.

Los dolientes se reúnen alrededor de los cuerpos de los palestinos muertos por fuego israelí, durante su funeral en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el domingo 19 de octubre de 2025. Foto: AP
