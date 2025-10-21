Más Información
El Ministerio de Salud de Gaza informó el sábado que Israel restituyó los cadáveres de 15 palestinos al territorio, gobernado por Hamas, lo que eleva a 135 el número total de cuerpos repatriados.
En virtud del acuerdo de alto el fuego promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, Israel debe devolver los cadáveres de 15 palestinos por cada israelí fallecido que le entregue el movimiento islamista.
Esta nueva restitución se da luego de que Hamas devolviera en la noche del viernes a Israel, por intermediación de la Cruz Roja, el cuerpo de otro rehén israelí.
Tras dos años de guerra en la Franja de Gaza, las partes se comprometieron a un cese al fuego a partir del 10 de octubre, en el marco del cual Hamas debía liberar el lunes pasado a los 20 rehenes que seguían con vida y también a los 28 ya fallecidos.
El grupo islamista liberó a tiempo a los secuestrados vivos, pero solo entregó los restos de 10 cautivos ante las dificultades para encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino.
