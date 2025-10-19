Más Información

Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de “La Barredora”

Veracruz, la tragedia que se pudo evitar; fallan 2 de 4 fases de alerta

Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta

"Trump es grosero e ignorante... Está engañado por sus logias": Petro responde a acusación de que es narco

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

En pobreza 38 % de los afectados por las lluvias

Pudimos ser Dubái, lamentan tabasqueños

Entre lodo y escombro, Comisión de Búsqueda rastrea a desaparecidos por lluvias; 39 siguen sin ser localizados

Mastectomía, la dignidad del cuerpo: Sobrevivientes de cáncer de mama enfrentan violencia estética

PAN no dependerá de nadie, pero tampoco se peleará, afirma Jorge Romero

"Aborrezco a Trump y a su séquito de racistas malignos": entrevista con Jon Lee Anderson

“Hipermoralización de la cultura favorece a políticos”: entrevista a Carlos Granés

Tel Aviv.suspendió el domingo los puntos de acceso por donde debe ingresar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, indicó a la AFP un responsable de seguridad del Estado hebreo, citando una por parte de Hamas.

"El traslado de hacia la Franja de Gaza ha sido suspendido hasta nuevo aviso debido a la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamas", dijo la fuente, que pidió el anonimato.

Además, Israel reanudó sus a la Franja, denunciando igualmente que Hamas rompió el acuerdo alcanzado.

"En respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto al fuego más temprano hoy, las FDI (fuerzas militares) comenzaron una serie de ataques contra objetivos terroristas de Hamas en el sur de la", afirmó el ejército en un comunicado.

En X, añadió que se atacaron "docenas de objetivos", incluyendo "instalaciones de almacenamiento de armas, puestos de tiro, células terroristas y otra infraestructura terrorista de ".

También dijeron haber atacado y desmantelado "unos 6 kilómetros de infraestructura terrorista subterránea, utilizada para lanzar ataques contra Israel, utilizando más de 120 municiones".

Según los términos del acuerdo, Hamas y sus aliados se comprometieron a liberar a todos los y muertos en cautiverio que capturaron en su ataque a Israel el 7 de octubre de 2023.

Hasta ahora han liberado a los 20 rehenes sobrevivientes, pero solo han devuelto los restos de 12 de los 28 rehenes que murieron en cautiverio, alegando que tienen dificultades para localizarlos bajo los escombros.

Israel también acusa a Hamas de en las zonas de la Franja de Gaza donde pueden permanecer estacionados según el acuerdo, una afirmación que los militantes palestinos rechazan.

Un oficial militar israelí dijo que un primer ataque el domingo por la mañana fue en respuesta a "al menos tres incidentes en los que Hamas disparó hacia nuestras tropas ubicadas detrás de la en las posiciones acordadas", refiriéndose a la línea adonde se retiraron los israelíes según los términos del alto al fuego.

En dos incidentes registrados en Rafah, en el sur de la franja, Hamas supuestamente disparó y lanzó cohetes contra tropas israelíes.

En un incidente separado en Beit Lahia, en el norte, militantes palestinos cruzaron la Línea Amarilla hacia áreas controladas por Israel y fueron "eliminados en un ataque preciso", según el oficial militar.

Hamas, por su parte, negó las acusaciones, dijo que estaba cumpliendo con su parte del acuerdo y acusó a Israel de crear "pretextos" para reanudar la guerra.

