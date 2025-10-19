Tel Aviv. Israel suspendió el domingo los puntos de acceso por donde debe ingresar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, indicó a la AFP un responsable de seguridad del Estado hebreo, citando una violación del alto al fuego por parte de Hamas.

"El traslado de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza ha sido suspendido hasta nuevo aviso debido a la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamas", dijo la fuente, que pidió el anonimato.

Además, Israel reanudó sus ataques aéreos a la Franja, denunciando igualmente que Hamas rompió el acuerdo alcanzado.

Lee también Netanyahu ordena atacar "objetivos terroristas" en la Franja de Gaza

"En respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto al fuego más temprano hoy, las FDI (fuerzas militares) comenzaron una serie de ataques contra objetivos terroristas de Hamas en el sur de la Franja de Gaza", afirmó el ejército en un comunicado.

En X, añadió que se atacaron "docenas de objetivos", incluyendo "instalaciones de almacenamiento de armas, puestos de tiro, células terroristas y otra infraestructura terrorista de Hamas".

También dijeron haber atacado y desmantelado "unos 6 kilómetros de infraestructura terrorista subterránea, utilizada para lanzar ataques contra Israel, utilizando más de 120 municiones".

Lee también Israel ha violado el alto el fuego en Gaza 47 veces, acusa Hamas

Según los términos del acuerdo, Hamas y sus aliados se comprometieron a liberar a todos los rehenes vivos y muertos en cautiverio que capturaron en su ataque a Israel el 7 de octubre de 2023.

Hasta ahora han liberado a los 20 rehenes sobrevivientes, pero solo han devuelto los restos de 12 de los 28 rehenes que murieron en cautiverio, alegando que tienen dificultades para localizarlos bajo los escombros.

Israel también acusa a Hamas de atacar a sus tropas en las zonas de la Franja de Gaza donde pueden permanecer estacionados según el acuerdo, una afirmación que los militantes palestinos rechazan.

Lee también Guerra en Gaza terminará después de la segunda fase del plan que incluye el desarme de Hamas: Netanyahu

Un oficial militar israelí dijo que un primer ataque el domingo por la mañana fue en respuesta a "al menos tres incidentes en los que Hamas disparó hacia nuestras tropas ubicadas detrás de la Línea Amarilla en las posiciones acordadas", refiriéndose a la línea adonde se retiraron los israelíes según los términos del alto al fuego.

En dos incidentes registrados en Rafah, en el sur de la franja, Hamas supuestamente disparó y lanzó cohetes contra tropas israelíes.

En un incidente separado en Beit Lahia, en el norte, militantes palestinos cruzaron la Línea Amarilla hacia áreas controladas por Israel y fueron "eliminados en un ataque preciso", según el oficial militar.

Lee también Israel amaga con retomar la ofensiva si no se respeta pacto

Hamas, por su parte, negó las acusaciones, dijo que estaba cumpliendo con su parte del acuerdo y acusó a Israel de crear "pretextos" para reanudar la guerra.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss