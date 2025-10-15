Tel Aviv.- El ejército israelí dijo que uno de los cuerpos entregados por Hamas el día anterior como parte del acuerdo de alto el fuego no corresponde a uno de los rehenes que estuvo retenido en Gaza, lo que aumenta las tensiones sobre un frágil alto el fuego en la guerra de dos años.

Hamas entregó cuatro cuerpos el martes para aliviar la presión sobre la tregua, tras la devolución de los primeros cuatro el lunes, cuando fueron liberados los últimos 20 rehenes vivos. En total, Israel estaba esperando el regreso de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos.

Israel, que liberó a unos 2 mil prisioneros palestinos el lunes, también entregó cuerpos de palestinos dentro del acuerdo, algo que esperaban muchas familias en Gaza cuyos parientes desaparecieron durante la guerra.

El ejército dijo que "tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamas no coincide con ninguno de los rehenes". No hubo información inmediata sobre a quién pertenecía el cuerpo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había exigido más temprano el miércoles que Hamas cumpliera con los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la devolución de los cuerpos de los rehenes.

"No vamos a ceder en esto y no detendremos nuestros esfuerzos hasta que traigamos al último rehén fallecido, hasta el último", afirmó.

Devolución de todos los rehenes vivos y muertos

El plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos había estipulado que todos los rehenes, vivos y muertos, debían ser entregados antes de un plazo que expiró el lunes. Pero según el acuerdo, si eso no ocurría, Hamas debía compartir información sobre los rehenes fallecidos e intentar entregarlos lo antes posible.

No es la primera vez que Hamas devuelve un cuerpo equivocado a Israel. A principios de este año, durante un alto el fuego anterior, el grupo dijo que entregó los cuerpos de Shiri Bibas y sus dos hijos. Los israelíes soportaron otro momento de agonía cuando las pruebas mostraron que uno de los cuerpos devueltos lo identificaban como el de una mujer palestina.

El cuerpo de Bibas fue devuelto un día después e identificado positivamente.

Hamas y la Cruz Roja han dicho que recuperar los restos de los rehenes muertos es un desafío debido a la vasta destrucción en Gaza, y Hamás informó a los mediadores del acuerdo que algunos están en áreas controladas por tropas israelíes.

Hazem Kassem, un portavoz de Hamas, dijo el miércoles en la plataforma de mensajería Telegram que el grupo estaba trabajando para devolver los cuerpos de los rehenes según lo acordado en el acuerdo de alto el fuego. Acusó a Israel de violar el acuerdo con tiroteos el martes en Ciudad de Gaza, en el este, y en la ciudad sureña de Rafah.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo el miércoles que el ejército operaba a lo largo de las líneas de despliegue establecidas en el acuerdo y advirtió que cualquiera que se acerque a la línea de despliegue será atacado, como ocurrió el martes con varios milicianos.

Dos rehenes cuyos cuerpos fueron liberados de Gaza iban a ser enterrados el miércoles. La familia invitó al público a reunirse a lo largo de la carretera el miércoles por la tarde para acompañar el cuerpo de uno de los rehenes mientras era trasladado de un instituto forense a un cementerio al norte de Tel Aviv.

Los trabajadores de la morgue descargan los cuerpos de palestinos que habían estado bajo custodia israelí, después de que fueron transportados por vehículos de la Media Luna Roja y camiones refrigerados, al hospital Nasser en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de octubre de 2025. Según el acuerdo de alto el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Israel debía entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que regresara. Foto: AFP

Por su parte, expertos forenses en Gaza comenzaron el miércoles a identificar 45 cuerpos de palestinos que Israel entregó a la Cruz Roja el día anterior sin identificación. Se espera que Israel transfiera más cuerpos, aunque no se ha anunciado el número total.

No estaba claro de inmediato si los cuerpos eran de personas que murieron en prisiones israelíes o cadáveres tomados de Gaza por tropas israelíes. Durante la guerra, el ejército israelí ha exhumado cuerpos como parte de su búsqueda de los restos de los rehenes.

Ayuda que se necesita con desesperación en Gaza

La entrada de ayuda humanitaria a Gaza se detuvo durante los últimos dos días debido al intercambio de prisioneros y rehenes el lunes y a un feriado judío el martes.

La Media Luna Roja Egipcia dijo que 400 camiones con alimentos, combustible y suministros médicos se dirigían a la Franja de Gaza el miércoles, mientras Israel y Hamas discuten sobre la lenta devolución de los cuerpos de los rehenes fallecidos.

El organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria en Gaza, COGAT, notificó a las organizaciones humanitarias el martes que solo permitiría la entrada a Gaza de la mitad de los 600 camiones de ayuda diarios estipulados en el acuerdo.

No estaba claro de inmediato si se estaba cumpliendo con la amenaza. COGAT declinó comentar sobre el número de camiones que se esperaba que ingresaran a Gaza el miércoles.

Los israelíes celebraron el lunes el regreso de los últimos 20 rehenes vivos en Gaza y los palestinos se regocijaron por la liberación por parte de Israel de unos 2 mil prisioneros y detenidos como parte de la primera fase del alto el fuego.

Pero las familias de los rehenes y sus partidarios expresaron consternación estos últimos días porque se estaban entregando pocos de los 28 rehenes muertos. Hamas y la Cruz Roja han dicho que recuperar los restos de los rehenes muertos es un desafío debido a la vasta destrucción en Gaza, y Hamas informó a los mediadores del acuerdo que algunos están en áreas controladas por tropas israelíes.

Para el lunes por la noche, Hamas había liberado cuatro cuerpos, y otros cuatro fueron entregados tarde el martes. Los primeros cuatro fueron identificados como rehenes, mientras que del segundo grupo de cuatro cuerpos se confirmó la identidad de tres: Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levi.

Baruch fue secuestrado del festival de música Nova durante el ataque liderado por Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Nimrodi, que servía en el organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria en Gaza, fue capturado por milicianos en el cruce fronterizo de Erez. El Foro de Familias de Rehenes, un grupo que representa a muchas de las familias de los rehenes, dijo que Levi fue secuestrado cuando llevaba a un amigo al kibutz Be’eri durante el ataque de Hamas.

