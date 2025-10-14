Algunas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezara en la ciudad egipcia de Harm El-Sheikh la firma de una declaración que busca poner fin a la guerra en Medio Oriente, la Casa Blanca compartió el documento completo del texto que fue acompañado por los líderes de Egipto, Qatar y Turquía.

El documento, titulado “La Declaración Trump por la paz y prosperidad duraderas”, lleva las firmas de Trump; del presidente egipcio, Abdel Fattah Al-Sisi; del jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan; y del emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.

Resalta que el compromiso adoptado por las naciones se traduce en algo “verdaderamente histórico” que pone fin a “dos años de profundo sufrimiento y pérdida”, en relación a la sangrienta guerra desatada el 7 de octubre de 2023 tras el ataque terrorista de Hamas sobre Israel y la fuerte respuesta del estado israelí, que desató una crisis humanitaria en Gaza.

La declaración sostiene que las naciones firmantes harán todo lo necesario para garantizar la “paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos los pueblos de la región, incluidos tanto palestinos como israelíes”, entendiendo que “la paz duradera será aquella en la que tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con sus derechos humanos fundamentales protegidos, su seguridad garantizada y su dignidad respetada”.

Asimismo, el tratado establece que el “progreso significativo” entre pares solo puede alcanzarse mediante “la cooperación y el diálogo sostenido” y que la intención será respetar la conexión espiritual que tienen las religiones del cristianismo, el islam y el judaísmo, con las tierras sagradas y patrimoniales de Medio Oriente.

“Estamos unidos en nuestra determinación de desmantelar el extremismo y la radicalización en todas sus formas”, enfatiza la declaración. “Ninguna sociedad puede prosperar cuando la violencia y el racismo se normalizan, o cuando ideologías radicales amenazan el tejido de la vida civil”, señala más adelante.

En ese sentido, pide por la detención a tiempo de futuros conflictos, mediando en todos los casos para que se resuelvan con “compromiso diplomático y negociación”. “Las tragedias presenciadas en los últimos dos años deben servir como un recordatorio urgente de que las futuras generaciones merecen algo mejor que los fracasos del pasado”, alude el escrito.

“Buscamos tolerancia, dignidad e igualdad de oportunidades para cada persona, asegurando que esta región sea un lugar donde todos puedan perseguir sus aspiraciones en paz, seguridad y prosperidad económica, independientemente de su raza, fe o etnia”, remarca.

Por último, el manuscrito habla de “acuerdos de paz alcanzados y duraderos en la Franja de Gaza”, así como “la relación amistosa y mutuamente beneficiosa entre Israel y sus vecinos regionales”. “Nos comprometemos a trabajar colectivamente para implementar y sostener este legado, construyendo bases institucionales sobre las cuales las futuras generaciones puedan prosperar juntas en paz”, concluye el documento.

El texto completo:

“La declaración Trump por la paz y prosperidad duraderas

13 de octubre de 2025

Nosotros, los abajo firmantes, celebramos el compromiso verdaderamente histórico y la implementación por todas las partes del Acuerdo de Paz Trump, poniendo fin a más de dos años de profundo sufrimiento y pérdida, y abriendo un nuevo capítulo para la región definido por la esperanza, la seguridad y una visión compartida de paz y prosperidad.

Apoyamos y respaldamos los sinceros esfuerzos del presidente Trump por poner fin a la guerra en Gaza y traer una paz duradera al Medio Oriente. Juntos, implementaremos este acuerdo de manera que garantice la paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos los pueblos de la región, incluidos tanto palestinos como israelíes.

Entendemos que la paz duradera será aquella en la que tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con sus derechos humanos fundamentales protegidos, su seguridad garantizada y su dignidad respetada.

Afirmamos que el progreso significativo surge a través de la cooperación y el diálogo sostenido, y que el fortalecimiento de los lazos entre naciones y pueblos sirve a los intereses duraderos de la paz y la estabilidad regional y global.

Reconocemos la profunda significación histórica y espiritual de esta región para las comunidades de fe cuyas raíces están entrelazadas con la tierra de la región —incluyendo el cristianismo, el islam y el judaísmo. El respeto por estas conexiones sagradas y la protección de sus sitios patrimoniales permanecerá como una prioridad en nuestro compromiso con la coexistencia pacífica.

Estamos unidos en nuestra determinación de desmantelar el extremismo y la radicalización en todas sus formas. Ninguna sociedad puede prosperar cuando la violencia y el racismo se normalizan, o cuando ideologías radicales amenazan el tejido de la vida civil. Nos comprometemos a abordar las condiciones que permiten el extremismo y a promover la educación, las oportunidades y el respeto mutuo como fundamentos para una paz duradera.

Por la presente, nos comprometemos a resolver futuros conflictos mediante el compromiso diplomático y la negociación, en lugar de recurrir a la fuerza o al conflicto prolongado. Reconocemos que el Medio Oriente no puede soportar un ciclo persistente de guerra prolongada, negociaciones estancadas o la aplicación fragmentaria, incompleta o selectiva de los términos negociados con éxito. Las tragedias presenciadas en los últimos dos años deben servir como un recordatorio urgente de que las futuras generaciones merecen algo mejor que los fracasos del pasado.

Buscamos tolerancia, dignidad e igualdad de oportunidades para cada persona, asegurando que esta región sea un lugar donde todos puedan perseguir sus aspiraciones en paz, seguridad y prosperidad económica, independientemente de su raza, fe o etnia.

Perseguimos una visión integral de paz, seguridad y prosperidad compartida en la región, basada en los principios de respeto mutuo y destino compartido.

En este espíritu, celebramos los avances logrados en el establecimiento de arreglos de paz comprensivos y duraderos en la Franja de Gaza, así como la relación amistosa y mutuamente beneficiosa entre Israel y sus vecinos regionales. Nos comprometemos a trabajar colectivamente para implementar y sostener este legado, construyendo bases institucionales sobre las cuales las futuras generaciones puedan prosperar juntas en paz.

Nos comprometemos con un futuro de paz duradera.

Donald J. Trump, Presidente de los Estados Unidos de América

Abdel Fattah El-Sisi, Presidente de la República Árabe de Egipto

Tamim bin Hamad Al-Thani, Emir del Estado de Qatar

Recep Tayyip Erdogan, Presidente de la República de Turquía".

