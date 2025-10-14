Más Información

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

La mañanera de Sheinbaum, 13 de octubre, sigue la transmisión en vivo

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Para el Mundial, Ejército de México se entrena contra terrorismo

"Lucho por ti hasta que regreses": Ilana cumple su promesa y se reencuentra con Matan tras dos años cautivo de Hamas

Damnificados de Poza Rica denuncian presencia de chapopote tras inundación; piden a Pemex evaluar daños

Sheinbaum visita Querétaro e Hidalgo, estados afectados por lluvias; "nos comprometimos a ayudar a todos", afirma

Comunidad de Hidalgo pinta un "SOS" por inundaciones; suplica por ayuda tras quedar incomunicada y sin víveres

“Dejaron sola a la ciudad que tanto les dio con su petróleo”; habitantes de Poza Rica denuncian abandono

El presidente de , Donald Trump, mostró su satisfacción el martes por aparecer en la portada de la revista Time tras el alto al fuego entre , pero criticó la foto elegida por el medio porque no muestra su cabello.

La foto del magnate republicano seleccionada por la prestigiosa revista estadounidense es un primer plano contrapicado, en el que el reflejo del sol en su cabello dibuja un halo blanco.

Esta imagen ha desatado la furia del multimillonario: "La revista Time ha escrito un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es quizás la peor de todos los tiempos", escribió en su red Truth Social.

Trump se quejó de que el medio "hizo desaparecer" su cabello para añadir "algo flotando sobre" su cabeza "que parece una corona flotante, pero extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño!", añadió.

"Nunca me ha gustado que me fotografíen desde ángulos bajos, pero esta es una foto muy mala y merece ser denunciada", publicó el mandatario estadounidense.

El presidente de EU, Donald Trump, criticó la foto de portada de la revista Time, al señalar que "es la peor de todos los tiempos". Foto: Captura de pantalla
El presidente de EU, Donald Trump, criticó la foto de portada de la revista Time, al señalar que "es la peor de todos los tiempos". Foto: Captura de pantalla
