El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su satisfacción el martes por aparecer en la portada de la revista Time tras el alto al fuego entre Israel y Hamas, pero criticó la foto elegida por el medio porque no muestra su cabello.

La foto del magnate republicano seleccionada por la prestigiosa revista estadounidense es un primer plano contrapicado, en el que el reflejo del sol en su cabello dibuja un halo blanco.

Esta imagen ha desatado la furia del multimillonario: "La revista Time ha escrito un artículo bastante bueno sobre mí, pero la foto es quizás la peor de todos los tiempos", escribió en su red Truth Social.

Trump se quejó de que el medio "hizo desaparecer" su cabello para añadir "algo flotando sobre" su cabeza "que parece una corona flotante, pero extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño!", añadió.

"Nunca me ha gustado que me fotografíen desde ángulos bajos, pero esta es una foto muy mala y merece ser denunciada", publicó el mandatario estadounidense.

El presidente de EU, Donald Trump, criticó la foto de portada de la revista Time, al señalar que "es la peor de todos los tiempos". Foto: Captura de pantalla

