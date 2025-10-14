Más Información

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones

Confirman la muerte del abogado David Cohen tras ataque afuera de juzgados en la Colonia Doctores

La mañanera de Sheinbaum, 13 de octubre, sigue la transmisión en vivo

El gobierno de Veracruz no nos alertó, reclaman

Encuesta: Dan visto bueno a primer año de Brugada

Morena y aliados aprueban dictamen de reforma a Ley de Amparo en comisiones de San Lázaro; este martes se vota en el pleno

Para el Mundial, Ejército de México se entrena contra terrorismo

"Lucho por ti hasta que regreses": Ilana cumple su promesa y se reencuentra con Matan tras dos años cautivo de Hamas

Damnificados de Poza Rica denuncian presencia de chapopote tras inundación; piden a Pemex evaluar daños

Sheinbaum visita Querétaro e Hidalgo, estados afectados por lluvias; "nos comprometimos a ayudar a todos", afirma

Comunidad de Hidalgo pinta un "SOS" por inundaciones; suplica por ayuda tras quedar incomunicada y sin víveres

“Dejaron sola a la ciudad que tanto les dio con su petróleo”; habitantes de Poza Rica denuncian abandono

Gaza. entregó 45 cuerpos de palestinos fallecidos que estaban en manos de las tropas israelíes como parte del acuerdo de con Hamas, informaron a EFE fuentes del hospital Nasser de Jan Yunis, sur de , a donde llegaron los restos de los fallecidos de manos de la Cruz Roja.

Se trata de la primera entrega de cadáveres por parte de Israel dentro del acuerdo establecido entre las dos partes, por el que debe entregar los restos de los que estuvieron cautivos en Gaza.

Varios medios palestinos informaron sobre la entrega de estos 45 cuerpos y publicaron imágenes cerca del hospital Nasser que muestran varios vehículos y personal de Cruz Roja al que fueron entregados los restos humanos.

Palestinos recolectan agua, aprovechando el cese el fuego declarado entre Israel y Hamas, en Ciudad de Gaza. FOTO: JEHAD ALSHRAFI
El Ministerio de Sanidad de Gaza anunció la disponibilidad de sus equipos médicos para recibir los cuerpos de los palestinos que serán entregados por parte de Israel y añadió que la entrega se realizará "conforme a los procedimientos y protocolos médicos adoptados para estos casos".

Con la entrada en vigor del cese el fuego, Hamas liberó este lunes a los 20 rehenes israelíes que quedaban vivos en la Franja de Gaza y comenzó con la entrega de los restos mortales de aquellos que murieron. Entregó 4 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos.

Mientras tanto, el Servicio de Prisiones de Israel anunció que había completado la liberación del total de mil 968 presos palestinos previstos para ayer lunes por el acuerdo de intercambio de rehenes.

