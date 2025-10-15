Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

La mañanera de Sheinbaum, 15 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Laura Itzel interrumpe video de Lilly Téllez con presuntas pruebas de corrupción de Adán Augusto; panista acusa censura

"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Otros 45 cadáveres de palestinos en poder de las fuerzas armadas israelíes fueron entregados este miércoles al , confirmó a EFE este centro médico, frente a los siete cuerpos de rehenes devueltos.

Como parte del acuerdo, debe devolver a los cadáveres de 360 palestinos muertos durante la ofensiva bélica a cambio de los cuerpos de los 28 rehenes; si bien algunos podrían ser difíciles de recuperar debido a la destrucción generalizada.

Hasta el momento Hamas ha entregado los cuerpos de siete rehenes, y un octavo que Israel asegura que no se corresponde con ninguno de sus nacionales, tras un proceso de identificación forense.

Los cuerpos llegaron al hospital a primera hora de la tarde, relataron estas fuentes, y sitúan en 90 el total de cuerpos devueltos por Israel a Gaza desde ayer.

Israel devuelve a Gaza 45 cadáveres de palestinos. Foto: AFP
Israel devuelve a Gaza 45 cadáveres de palestinos. Foto: AFP

Médicos forenses siguen tratando de identificar los cuerpos, apuntó en un intercambio de mensajes con EFE un funcionario del Ministerio de Sanidad de Gaza del Gobierno de Hamas en Gaza.

La Red de Noticias Quds (vinculada al grupo islamista) denunció esta mañana que los cuerpos entregados el martes presentaban signos de abuso, torturas o mutilaciones; y algunos marcas de las ruedas de oruga de los tanques, como si hubieran sido atropellados.

Se espera que los forenses hagan público en las próximas horas un informe sobre el posible maltrato sufrido por las víctimas, dijo a EFE esta fuente.

