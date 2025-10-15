Más Información

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

La mañanera de Sheinbaum, 15 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Laura Itzel interrumpe video de Lilly Téllez con presuntas pruebas de corrupción de Adán Augusto; panista acusa censura

"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Washington.- Los principales medios de comunicación de se negaron a firmar las nuevas normas para periodistas en el Pentágono, que buscan restringir el acceso a la información no autorizada y cuyo plazo de aceptación se cumple este miércoles, según avanzaron.

La cadena Fox News, en la que trabajó el ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth, se sumó a las otras principales televisoras del país - ABC News, CBS News CNN y NBC News - para denunciar que estas normas "limitan la capacidad de los periodistas para mantener informado a un país".

"Esta política no tiene precedentes y pone en peligro las protecciones fundamentales del periodismo", afirmaron las organizaciones en un comunicado conjunto publicado por varios medios.

Además de las cadenas de televisión, también se han sumado Associated Press, Reuters, The News York Times, The Washington Post o Politico, entre otros.

Este miércoles se cumple el plazo que el Departamento de Guerra ha dado a los reporteros para aceptar la nueva política. Por ahora, solo el canal de noticias conservador One America News ha firmado el documento.

El Pentágono anunció el pasado septiembre que solo permitirá el acceso de periodistas a sus instalaciones si aceptan no publicar determinada información, una medida inédita que otorga al Departamento de Guerra (antes conocido como Departamento de Defensa) un amplio control sobre los contenidos difundidos.

Según explicó en septiembre el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, los reporteros deberán firmar una nota en la que se comprometan a no divulgar información clasificada ni documentos considerados sensibles, incluso si no están marcados oficialmente como secretos.

mcc

