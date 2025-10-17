Más Información

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

Fuerzas federales se enfrentan con grupo armado en Michoacán; bloquean carreteras con vehículos incendiados

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Con video, Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas atendiendo afectaciones por lluvias; "son de lo mejor en nuestro país"

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

Pide Diana Sánchez Barrios la detención de quienes ordenaron el atentado en su contra

Desaparece estudiante de medicina tras salir de clases en Mazatlán, Sinaloa

Jerusalén.- El Ejército israelí confirmó que atacó un "vehículo sospechoso" que, según la Defensa Civil de Gaza, era un minibús en el que viajaban 10 personas que se dirigían a inspeccionar el estado de sus casas en el barrio de Zeitún, al sur de la , en el norte.

"Las tropas abrieron fuego para eliminar la amenaza", informaron a EFE fuentes castrenses, que aseguraron que lo hicieron "siguiendo lo establecido en el acuerdo" de alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamas que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Según el Ejército, sus soldados dispararon contra el minibús después de efectuar "disparos de advertencia" hacia el "vehículo sospechoso", que continuó acercándose a las tropas "de una manera que causó una amenaza inminente para ellas".

Las fuerzas armadas sostienen que el vehículo cruzó la conocida como "línea amarilla" que marca el punto donde se han retirado las tropas dentro de Gaza en la primera fase de su repliegue por el acuerdo de alto el fuego.

Ejército israelí seguirá eliminando las "amenazas inmediatas"

El ataque de artillería dejó un número indeterminado de muertos y heridos, denunció el servicio de emergencias de Defensa Civil de Gaza, que asegura que el minibús trasportaba a 10 personas desplazadas a inspeccionar el estado de sus viviendas.

Por el momento, los equipos de Defensa Civil rescataron a un niño herido, mientras que desconocen el paradero de otros dos "debido al peligro que supone trabajar en la zona".

El Ejército dijo a EFE que sus tropas se encuentran desplegadas en la zona donde tuvo lugar el ataque "de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y seguirán operando para eliminar las amenazas inmediatas".

Reportan 23 fallecidos y 122 heridos en ataques israelíes tras inicio de alto el fuego

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta una demarcación conocida popularmente como "línea amarilla", pero eso no implica que el alto el fuego no rija en las áreas en las que se concentran las tropas.

El Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha contabilizado al menos 23 fallecidos y 122 heridos en ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás el pasado 10 de octubre.

Israel viola el alto el fuego en Líbano "casi a diario": relatores de la ONU

Un grupo de expertos de la ONU expresó consternación este viernes ante los continuos bombardeos y ataques con drones que Israel lanza contra el Líbano "casi a diario", a pesar del acuerdo del alto el fuego firmado por los dos países el 27 de noviembre de 2024.

Desde que entró en vigor, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han realizado más de 500 ataques aéreos contra lo que alegan que son objetivos de Hezbolá en el Líbano, precisaron.

"Los repetidos ataques de Israel y la ocupación parcial del territorio libanés han dejado las escuelas, los centros de salud y los lugares de culto inaccesibles, imposibilitando la reanudación de la vida esencial de los civiles", denunció el grupo de expertos.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha verificado la muerte de 108 civiles en el Líbano, de los que 37 son mujeres y niños. Además, en el sur del país, se han registrado 19 secuestros de civiles por parte de soldados israelíes.

Tan solo hace una semana, Israel llevó a cabo intensos ataques contra el sur del Líbano, matando a una persona e hiriendo a siete, añadieron.

Los relatores advirtieron que la conducta de Israel va contra los esfuerzos de las autoridades libanesas para que se produzca el desarme de todos los grupos armados del Líbano.

Desde la firma del alto el fuego, se han registrado cuatro incidentes con proyectiles lanzados desde el lado libanés y ninguno de ellos ha dejado heridos.

