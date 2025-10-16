Más Información

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Sheinbaum anuncia que presentará las “corruptelas del Fonden”; acusa que se usaban declaratorias falsas en tiempos electorales

Sheinbaum anuncia que presentará las “corruptelas del Fonden”; acusa que se usaban declaratorias falsas en tiempos electorales

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

Sheinbaum rechaza que se limite el acceso a las playas, tras video de alcalde de Tulum; Turismo revisa el tema, dice

Sheinbaum rechaza que se limite el acceso a las playas, tras video de alcalde de Tulum; Turismo revisa el tema, dice

"Mis paisanos lloran de coraje, lloramos todos"; Ignacio Morales Lechuga en Con los de Casa ante desastre en Veracruz

"Mis paisanos lloran de coraje, lloramos todos"; Ignacio Morales Lechuga en Con los de Casa ante desastre en Veracruz

Senado aprueba en fast track reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad

Senado aprueba en fast track reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; oposición acusa simulación en retroactividad

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

Vecinos denuncian paso constante de pipas de gas pese a restricciones en la CDMX

Vecinos denuncian paso constante de pipas de gas pese a restricciones en la CDMX

Roma. El denunció el uso del hambre como arma de guerra e instó a los mandatarios de todo el mundo a actuar con responsabilidad y centrarse en las multitudes que padecen , guerras y miseria en todo el planeta.

Durante su discurso en el acto global por el Día Mundial de la Alimentación en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), León XIV exhortó a la a no mirar hacia el otro lado, en un momento en que los presupuestos de ayuda exterior disminuyen.

El Papa mencionó directamente los conflictos en Ucrania y Gaza, además de Haití, Afganistán, Mali, República Centroafricana, Yemen y . Citó datos de la ONU que muestran que alrededor de 673 millones de personas no comen lo suficiente cada día.

Lee también

Palestinos se amontonan en una cocina comunitaria, tratando de recibir alimentos donados, en Khan Younis, en Gaza. FOTO: AP
Palestinos se amontonan en una cocina comunitaria, tratando de recibir alimentos donados, en Khan Younis, en Gaza. FOTO: AP

“No podemos seguir engañándonos pensando que las consecuencias de nuestros fracasos afectan solo a aquellos que están ocultos a nuestra vista”, afirmó. “Los rostros hambrientos de tantos que aún sufren nos desafían y nos invitan a reexaminar nuestros estilos de vida, nuestras prioridades y nuestra forma de vivir en el mundo actual”.

“Debemos hacer nuestro su sufrimiento”, concluyó en inglés, después de pronunciar la mayor parte de su discurso en español ante , ministros y embajadores reunidos en la sede de la FAO en Roma para un evento que conmemoró el 80mo aniversario de la agencia de la .

León XIV condenó el uso del hambre como , pero no mencionó ningún conflicto o región específica. Los grupos humanitarios han denunciado durante mucho tiempo esta práctica, en la que se restringe o desvía la comida o la ayuda durante un conflicto, dejando a civiles inocentes sin alimentos. Más recientemente, incluso algunos grupos judíos han acusado a Israel de usar el hambre como arma de guerra en , una afirmación que Israel niega rotundamente.

Lee también

Naeema, palestina, con su hijo Yazan, de 2 años, quien sufre desnutrición severa, en un campo de refugiados. El director de la OMS denunció que “hay gente muriendo masivamente de hambre” en el territorio. Israel negó que haya hambruna y culpó a Hamas de la escasez de comida. Foto: Omar Al-Qattaa / AFP
Naeema, palestina, con su hijo Yazan, de 2 años, quien sufre desnutrición severa, en un campo de refugiados. El director de la OMS denunció que “hay gente muriendo masivamente de hambre” en el territorio. Israel negó que haya hambruna y culpó a Hamas de la escasez de comida. Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

"En un tiempo en el que la ciencia ha alargado la esperanza de vida, permitir que millones de seres humanos vivan (y mueran) golpeados por el hambre es un fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica", manifestó el papa.

La advertencia de León XIV llega en un momento en que las agencias de de la ONU enfrentan importantes recortes de financiación por parte de sus principales donantes, lo que pone en peligro sus operaciones en países clave y empuja a millones de personas a niveles de hambre alarmantes.

El Programa Mundial de Alimentos, que tradicionalmente era la agencia de Naciones Unidas que más fondos recibía, advirtió en un reporte el miércoles que su financiación “nunca ha estado en tanto peligro”, en gran parte por los recortes de gasto del nuevo gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Trump y de otros donantes occidentales destacados.

Lee también

Sham Qudeih, una niña palestina de dos años, busca a su madre en el Hospital Nasser de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 10 de agosto de 2025. Sham Qudeih sufre de hipertrofia hepática, desnutrición severa e hinchazón abdominal severa, y ha perdido cuatro kilos de peso. Los médicos del Hospital Nasser de Khan Younis confirmaron que su estado es crítico y que necesita salir urgentemente de la Franja para recibir tratamiento en el extranjero. Según la Organización Mundial de la Salud, la crisis de desnutrición en Gaza sigue siendo grave, con un número creciente de niños con desnutrición aguda reportados desde marzo de 2025, coincidiendo con el inicio del bloqueo de la ayuda humanitaria que dura más de 80 días. Foto: EFE
Sham Qudeih, una niña palestina de dos años, busca a su madre en el Hospital Nasser de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 10 de agosto de 2025. Sham Qudeih sufre de hipertrofia hepática, desnutrición severa e hinchazón abdominal severa, y ha perdido cuatro kilos de peso. Los médicos del Hospital Nasser de Khan Younis confirmaron que su estado es crítico y que necesita salir urgentemente de la Franja para recibir tratamiento en el extranjero. Según la Organización Mundial de la Salud, la crisis de desnutrición en Gaza sigue siendo grave, con un número creciente de niños con desnutrición aguda reportados desde marzo de 2025, coincidiendo con el inicio del bloqueo de la ayuda humanitaria que dura más de 80 días. Foto: EFE

Advirtió que 13.7 millones de sus beneficiarios de ayuda alimentaria podrían verse abocados a niveles de hambruna extremos a medida que se recortan los fondos. Los países que enfrentan “disrupciones importantes” son Afganistán, Congo, Haití, Somalia, Sudán del Sur y Sudán.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE Confirman fecha de PAGO DOBLE en noviembre. ¿Qué pensionados lo recibirán. Foto: Canva / Adobe / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE: Confirman fecha de PAGO DOBLE en noviembre. ¿Qué pensionados lo recibirán?

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre. Foto: iStock / metamorworks / Renapo

CURP biométrica 2025: Requisitos y el paso a paso para tramitarla tras entrada en vigor el 16 de octubre

Ciudadanía. iStock/ insta_photos

La mayoría de estadounidenses no podría aprobar el examen de ciudadanía: Aquí las preguntas más “difíciles”

Visa de trabajo. Foto: iStock

Adiós a la visa H-1B de $100,000: Conoce la visa TN, tu pase como profesional mexicano a Estados Unidos

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año. Foto Gabriel Pano / El Universal

Marcha Zombie CDMX 2025: fecha, hora, ruta y todo sobre el baile de "Thriller" en el desfile más terrorífico del año