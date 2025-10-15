El papa León XIV recibió como regalo un caballo árabe pura sangre de 12 años llamado Proton, que por el momento permanecerá en los establos de Castel Gandolfo, informó la oficina de prensa del Vaticano.

El caballo procede de los establos Michalski de Kołobrzeg-Budzistowo, en Polonia, y el papa lo recibió antes de celebrar la audiencia con visible alegría y lo tomó por las bridas para posar para las fotos.

De acuerdo con el Vaticano, este regalo proviene de un feligrés de la parroquia de San Adalberto en Londres, Inglaterra. Proton tiene 12 años y es de pelaje gris con manchas oscuras.

A Polish man has donated a purebred Arabian horse to Pope Leo XIV ahead of the weekly General Audience, saying he was inspired by the photo of the Augustinian Pope on horseback in Peru.



Proton, a purebred Arabian, was given to the Pope by Andrzej Michalski, owner and founder of… pic.twitter.com/uhGAgWFYrw — Vatican News (@VaticanNews) October 15, 2025

Lee también Primer viaje internacional del papa León XIV será a Turquía y Líbano entre noviembre y diciembre

¿Qué hará el Papa con caballo pura sangre que le regalaron?

La intención del donante "es que un regalo tan raro y precioso pueda ser subastado y que los beneficios se destinen a ayudar a los pobres y necesitados", explicó el Vaticano.

Proton nació en la cuadra más antigua de Polonia, fundada hace más de 200 años, y tiene orígenes internacionales. Su padre, el semental Kahil, nació en la filial estadounidense de una ganadería de Qatar. Su madre, Pradera, procede de Janów Podlaski, pero su padre era el semental Hlayyil, criado por Su Alteza Real la Princesa Alia Al Hussein de Jordania.

El donante recordó que Robert Francis Prevost solía montar con frecuencia en Perú, donde fue misionero y luego obispo de Chiclayo para visitar diócesis y a los fieles.

Otros tres ejemplares de pura raza española también se incorporaron al Borgo Laudato Si’, el gran proyecto educativo, agrícola y cultural del Vaticano, ubicado en Castel Gandolfo e inaugurado en septiembre por el papa, quien se detuvo para acariciar a los equinos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc