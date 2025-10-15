Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Laura Itzel interrumpe video de Lilly Téllez con presuntas pruebas de corrupción de Adán Augusto; panista acusa censura

Laura Itzel interrumpe video de Lilly Téllez con presuntas pruebas de corrupción de Adán Augusto; panista acusa censura

"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

El recibió como regalo un caballo árabe pura sangre de 12 años llamado Proton, que por el momento permanecerá en los establos de Castel Gandolfo, informó la oficina de prensa del .

El caballo procede de los establos , en Polonia, y el papa lo recibió antes de celebrar la audiencia con visible alegría y lo tomó por las bridas para posar para las fotos.

De acuerdo con el Vaticano, este regalo proviene de un feligrés de la parroquia de San Adalberto en Londres, Inglaterra. Proton tiene 12 años y es de pelaje gris con manchas oscuras.

Lee también

¿Qué hará el Papa con caballo pura sangre que le regalaron?

La intención del donante "es que un regalo tan raro y precioso pueda ser subastado y que los beneficios se destinen a ayudar a los pobres y necesitados", explicó el Vaticano.

Proton nació en la cuadra más antigua de Polonia, fundada hace más de 200 años, y tiene orígenes internacionales. Su padre, el semental Kahil, nació en la filial estadounidense de una ganadería de Qatar. Su madre, Pradera, procede de Janów Podlaski, pero su padre era el semental Hlayyil, criado por Su Alteza Real la Princesa Alia Al Hussein de Jordania.

El donante recordó que Robert Francis Prevost solía montar con frecuencia en Perú, donde fue misionero y luego obispo de Chiclayo para visitar diócesis y a los fieles.

Otros tres ejemplares de pura raza española también se incorporaron al Borgo Laudato Si’, el gran proyecto educativo, agrícola y cultural del Vaticano, ubicado en Castel Gandolfo e inaugurado en septiembre por el papa, quien se detuvo para acariciar a los equinos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit 'Remate' 2025 Cómo revisar el catálogo oficial de viviendas disponibles en tu estado (Paso a paso). Foto: Canva / Infonavit

Infonavit 'Remate' 2025: Cómo revisar el catálogo oficial de viviendas disponibles en tu estado (Paso a paso)

Aumenta la luz en noviembre 2025: CFE revela quiénes pagarán más por el nuevo ajuste. Foto: Canva / CFE

Aumenta la luz en noviembre 2025: CFE revela quiénes pagarán más por el nuevo ajuste

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar. Foto: Adobe

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar

Visa americana. Foto: iStock

¡Citas hasta 2027! Vuelven los retrasos en el trámite de visa americana de turista

UNAM Los Ángeles iStock/nemchinowa

UNAM Los Ángeles abre al público curso para mejorar la pronunciación del inglés: Costos y requisitos