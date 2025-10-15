Más Información
Islamabad. El Gobierno de Paquistán y el régimen talibán de Afganistán acordaron este miércoles un alto al fuego temporal de 48 horas, con efecto desde las 13:00 GMT, tras varios días de combates en la frontera entre ambos países, según informaron ambas partes.
"Se ha acordado un alto al fuego temporal entre el gobierno paquistaní y el régimen talibán afgano, con el consentimiento mutuo de ambas partes, durante las próximas 48 horas a partir de las 18:00 horas de hoy, a petición de los talibanes", anunció la Cancillería paquistaní en un comunicado.
"Por solicitud y a insistencia de la parte paquistaní, un alto al fuego entrará en vigor entre ambos países después de las 17:30 horas de esta tarde. El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) ordena a todas sus fuerzas respetar la tregua, salvo en caso de agresión", señaló el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid.
