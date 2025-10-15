Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

La mañanera de Sheinbaum, 15 de octubre, sigue la transmisión en vivo

La mañanera de Sheinbaum, 15 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Laura Itzel interrumpe video de Lilly Téllez con presuntas pruebas de corrupción de Adán Augusto; panista acusa censura

Laura Itzel interrumpe video de Lilly Téllez con presuntas pruebas de corrupción de Adán Augusto; panista acusa censura

"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Islamabad. El Gobierno dey el régimen talibán de acordaron este miércoles un temporal de 48 horas, con efecto desde las 13:00 GMT, tras varios días de combates en la frontera entre ambos países, según informaron ambas partes.

"Se ha acordado un alto al fuego temporal entre el gobierno paquistaní y el régimen talibán afgano, con el consentimiento mutuo de ambas partes, durante las próximas 48 horas a partir de las 18:00 horas de hoy, a petición de los talibanes", anunció la paquistaní en un comunicado.

"Por solicitud y a insistencia de la parte paquistaní, un alto al fuego entrará en vigor entre ambos países después de las 17:30 horas de esta tarde. El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) ordena a todas sus fuerzas respetar la , salvo en caso de agresión", señaló el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit 'Remate' 2025 Cómo revisar el catálogo oficial de viviendas disponibles en tu estado (Paso a paso). Foto: Canva / Infonavit

Infonavit 'Remate' 2025: Cómo revisar el catálogo oficial de viviendas disponibles en tu estado (Paso a paso)

Aumenta la luz en noviembre 2025: CFE revela quiénes pagarán más por el nuevo ajuste. Foto: Canva / CFE

Aumenta la luz en noviembre 2025: CFE revela quiénes pagarán más por el nuevo ajuste

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar. Foto: Adobe

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar

Visa americana. Foto: iStock

¡Citas hasta 2027! Vuelven los retrasos en el trámite de visa americana de turista

UNAM Los Ángeles iStock/nemchinowa

UNAM Los Ángeles abre al público curso para mejorar la pronunciación del inglés: Costos y requisitos