Afganistán lanzó ataques “no provocados” contra posiciones en la frontera con Paquistán, tras varios días de crecientes tensiones, según un comunicado difundido a los medios por las fuerzas de seguridad paquistaníes.
Mientras tanto, un portavoz talibán en Afganistán declaró a EFE que “los enfrentamientos de respuesta y defensa con las fuerzas paquistaníes continúan”.
es/mcc