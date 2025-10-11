Afganistán lanzó ataques “no provocados” contra posiciones en la frontera con Paquistán, tras varios días de crecientes tensiones, según un comunicado difundido a los medios por las fuerzas de seguridad paquistaníes.

Mientras tanto, un portavoz talibán en Afganistán declaró a EFE que “los enfrentamientos de respuesta y defensa con las fuerzas paquistaníes continúan”.

Lee también Consternación en Israel por suicidio de Roei Shalev, sobreviviente del ataque de Hamas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mcc