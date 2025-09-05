Asadabad, Afganistán.— Un nuevo terremoto de magnitud 5.6 golpeó este jueves por la noche el este de Afganistán, el más fuerte en producirse en la región desde el pasado domingo, cuando un sismo de magnitud 6 provocó más de 2 mil 205 muertos y 3 mil 640 heridos.

El Centro de Investigación de Geociencias alemán reportó el movimiento telúrico en la región de Hindu Kush, en la frontera con Paquistán. Se desconocía cómo ha afectado el nuevo terremoto.

El portavoz adjunto del gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, informó que las labores de rescate y socorro continúan en la provincia de Kunar, la más afectada por el sismo, y en las regiones vecinas.

Los trabajadores humanitarios han informado que caminaron durante horas para llegar a las aldeas aisladas.

“Se han instalado tiendas de campaña para familias desplazadas en varios lugares, y se está llevando a cabo la distribución organizada de asistencia humanitaria primaria y urgente”, detalló Fitrat.

Alrededor de 98% de los edificios de la provincia resultaron dañados o destruidos, según una evaluación publicada el jueves por la organización benéfica Islamic Relief.

Las agencias de ayuda humanitaria afirmaron que necesitaban con urgencia personal y suministros para atender a los supervivientes de la región. Muhammad Israel dijo que el terremoto provocó un deslizamiento de tierra que sepultó su casa, ganado y pertenencias en Kunar. “Todas las rocas se desprendieron de la montaña”, dijo. “Apenas pude sacar a mis hijos de ahí (...) Las sacudidas del terremoto siguen ocurriendo. Es imposible vivir ahí”. El médico Shamshair Khan, quien atendía a heridos en el campamento de Naciones Unidas en Nurgal, dijo que su propia condición había empeorado tras ver el sufrimiento de otros.

Los recortes al financiamiento también están afectando la respuesta. El Consejo Noruego para los Refugiados afirmó tener menos de 450 empleados en Afganistán, mientras que en 2023, fecha del último gran terremoto en el país, contaba con mil 100. El consejo sólo contaba con un almacén disponible y carecía de existencias de emergencia.

“Tendremos que comprar artículos una vez que obtengamos la financiación, pero esto posiblemente llevará semanas y la gente está necesitada ahora”, dijo Maisam Shafiey, asesor de comunicaciones y defensa del consejo en Afganistán.

La ministra de Estado de Qatar para Cooperación Internacional, Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad, llegó a Kabul el miércoles para supervisar la entrega de ayuda a las víctimas del terremoto. Es la primera ministra que visita Afganistán en una misión humanitaria desde que los talibanes tomaron el poder en 2021. Agencias