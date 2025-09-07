La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, después de dar seguimiento, atención y protección consular a Jesús Muñoz Gutiérrez, este domingo por la tarde arribó a la Ciudad de México proveniente desde Juba, la capital de Sudán del Sur.

A través de un comunicado, indicó que personal consular de la Embajada en Etiopía y del Consulado en Frankfurt acompañaron a Muñoz Gutiérrez durante su repatriación, y fue recibido hoy por Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica en la Ciudad de México.

Aunado a ello, la dependencia explicó que el connacional fue deportado el 20 de mayo de Estados Unidos a ese país de “manera arbitraria” después de haber terminado una sentencia de 25 años.

Además, detalló que el pasado 5 de septiembre el embajador de México en Etiopía, Alejandro Estivil, se trasladó a esa ciudad para personalmente recibirle e iniciar su repatriación hacia México.

En ese sentido, destacó que durante esos meses la Embajada, en coordinación con la Dirección General de Protección Consular y Planeación Estratégica y la Dirección General de África y Medio Oriente, mantuvo comunicación al más alto nivel con Sudán del Sur para asegurar que Muñoz Gutiérrez estuviera bien, en buen estado de salud y dar seguimiento a su proceso migratorio.

Agregó que en este plazo se mantuvo comunicación con su familia para actualizarles sobre las gestiones que se estaban realizando para su retorno seguro a México.

Ante ello, la SRE reiteró que para el Gobierno de México la protección consular de las y los mexicanos, sin importar su estatus migratorio y el lugar del mundo en el que se encuentren, “es la más alta prioridad de su política exterior”.

Jesús Muñoz, mexicano repatriado desde Sudán del Sur, llega a la Ciudad de México este domingo 7 de septiembre de 2025. Foto: SRE

