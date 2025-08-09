Más Información

La Autoridad Palestina criticó duramente la decisión del gobierno israelí de ampliar sus operaciones militares en , al tiempo que pidió a la comunidad internacional que presione para que se permita la entrada de .

Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, el portavoz presidencial de la Autoridad Palestina, Nabil Abu Rudeineh, afirmó que las medidas del gobierno israelí constituyen "un desafío y una provocación sin precedentes a la voluntad internacional de lograr la paz y la estabilidad".

También pidió a "la comunidad internacional, liderada por el Consejo de Seguridad de la , que obligue urgentemente al Estado ocupante a cesar su agresión, permita la entrada de ayuda y trabaje diligentemente para que el Estado de pueda asumir todas sus responsabilidades en la ", informó Wafa.

Israel va por el control total de Ciudad de Gaza

El viernes, el gabinete de seguridad israelí aprobó planes para lanzar operaciones a gran escala y tomar Ciudad de Gaza, lo que desencadenó una ola de indignación en todo el mundo.

El primer ministro israelí, , se enfrenta a una presión cada vez mayor para garantizar un que frene el hambre en Gaza y libere a los rehenes secuestrados por los milicianos palestinos.

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023 tras el ataque deen , que causó mil 219 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

Las represalias israelíes han dejado de su lado más de 61 mil muertos, también en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamas, considerados fiables por la ONU.

Mueren 8 palestinos por disparos israelíes mientras trataban de recibir comida en Gaza

Al menos ocho palestinos murieron este sábado en la Franja de Gaza por fuego israelí mientras trataban de recibir y ayuda humanitaria, dijeron a EFE fuentes de los hospitales gazatíes que recibieron los cadáveres.

Según fuentes del hospital Al Awda de Nuseirat, en el centro de la Franja, seis personas, incluido un menor de edad, murieron por disparos de los soldados israelíes cerca del punto de distribución de comida de la polémica para Gaza (GHF, en inglés) en la zona de Wadi Gaza (centro).

Otras dos personas, una de ellas una mujer, murieron por fuego israelí cerca de un centro de reparto de ayuda al norte de Rafah, en el sur del enclave, dijo el centro médico Naser, ubicado en la sureña ciudad de Jan Yunis.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que opera un hospital de campaña en Rafah, donde se encuentra uno de los puntos de reparto de la GHF, los equipos médicos de la organización han tratado a más de cuatro mil 500 heridos de bala desde el 27 de mayo, cuando el grupo comenzó a operar con el apoyo de Israel y.

"Es inaceptable que la gente esté muriendo y resultando herido mientras trata de dar de comer a su familia", dijo este viernes el CICR en un comunicado, asegurando que la gran mayoría de las víctimas dijeron que estaban tratando de llegar a un punto de reparto de comida cuando fueron atacados.

El Ejército israelí ha admitido en varias ocasiones efectuar disparos "de advertencia" contra grupos de palestinos cerca de los centros, ubicados en zonas bajo de Israel.

Más de mil 700 personas han muerto en Gaza desde el 27 de mayo mientras trataban de recibir ayuda humanitaria, tanto en los puntos de la GHF como en las carreteras por donde circulan los pocos camiones de la ONU que Israel permite entrar al enclave, y que son en su mayoría asaltados por la, según el registro del Ministerio de Sanidad gazatí.

