Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; acusan simulación en retroactividad

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

"Mis paisanos lloran de coraje, lloramos todos"; Ignacio Morales Lechuga en Con los de Casa ante desastre en Veracruz

Embajador Esteban Moctezuma responde a congresista de EU; pide "diálogo constructivo" tras críticas a Sheinbaum por relación con Cuba

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

"No hemos sido notificados"; Adán Augusto e Ignacio Mier rechazan cancelación de su visa estadounidense

EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

¿Usas Tinder o Netflix? Gobierno federal propone que el SAT acceda a datos de apps de citas y streaming

Beatriz Gutiérrez Müller reaparece en la Feria del Libro del Zócalo; regala un ejemplar de "¡Gracias!" que mandó AMLO

Atacan a balazos a alcalde de Elota, Sinaloa; resulta ileso

"Solamente Dios sabe cómo pasó": familias golpeadas por la tragedia; historias de dolor que dejaron las intensas lluvias

Jerusalén.— El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó el miércoles por la noche que Israel reanudará los ataques en la si no respeta el acuerdo de cese el fuego, al considerar que el grupo no ha entregado todos los restos de rehenes.

Katz reaccionó al anuncio del grupo islamista palestino, que afirmó que entregó a Israel los cadáveres de rehenes a los que pudo acceder en la Franja de Gaza, luego de trasladar el miércoles los cuerpos de dos cautivos en el marco del acuerdo de cese el fuego. El ministro lo demostró como una violación del acuerdo que estipula la obligación de Hamas de “entregar todos los rehenes muertos que tengan”.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el miércoles por la noche que los cuerpos de dos rehenes fueron entregados por la Cruz Roja a las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Antes de que los dos cuerpos fueran entregados el miércoles por la noche, Hamas ya había devuelto los restos de siete de los 28 rehenes fallecidos conocidos, junto con un octavo cuerpo que Israel dijo que no pertenecía a un rehén.

Pero el miércoles por la noche, el brazo armado del movimiento islamista palestino, las Brigadas Ezedin al Qasam, dijo que había transferido todos los cuerpos que pudo encontrar y que necesitaría equipo especializado para recuperar el resto de las ruinas de Gaza.

Mientras, funcionarios del gobierno de EU aseguraron que no consideran que Hamas haya incumplido el acuerdo de alto el fuego del presidente, Donald Trump, por la demora en la entrega de los restos de rehenes.

