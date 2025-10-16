Jerusalén.— El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó el miércoles por la noche que Israel reanudará los ataques en la Franja de Gaza si Hamas no respeta el acuerdo de cese el fuego, al considerar que el grupo no ha entregado todos los restos de rehenes.

Katz reaccionó al anuncio del grupo islamista palestino, que afirmó que entregó a Israel los cadáveres de rehenes a los que pudo acceder en la Franja de Gaza, luego de trasladar el miércoles los cuerpos de dos cautivos en el marco del acuerdo de cese el fuego. El ministro lo demostró como una violación del acuerdo que estipula la obligación de Hamas de “entregar todos los rehenes muertos que tengan”.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el miércoles por la noche que los cuerpos de dos rehenes fueron entregados por la Cruz Roja a las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza. Antes de que los dos cuerpos fueran entregados el miércoles por la noche, Hamas ya había devuelto los restos de siete de los 28 rehenes fallecidos conocidos, junto con un octavo cuerpo que Israel dijo que no pertenecía a un rehén.

Pero el miércoles por la noche, el brazo armado del movimiento islamista palestino, las Brigadas Ezedin al Qasam, dijo que había transferido todos los cuerpos que pudo encontrar y que necesitaría equipo especializado para recuperar el resto de las ruinas de Gaza.

Mientras, funcionarios del gobierno de EU aseguraron que no consideran que Hamas haya incumplido el acuerdo de alto el fuego del presidente, Donald Trump, por la demora en la entrega de los restos de rehenes.