Jerusalén. La Oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahuy, confirmó este lunes haber recibido el cuerpo de un rehén que previamente entregó Hamas a la Cruz Roja como parte del acuerdo del alto al fuego.

"Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido en estado militar por un rabino militar", recoge el comunicado.

Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamas, ya había anunciado este lunes en un comunicado previo que iba a entregar el cadáver de otro rehén a las 20:00 hora local.

"Como parte del Acuerdo Tormenta de Al Aqsa para el intercambio de prisioneros, las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de uno de los prisioneros de la ocupación que fue exhumado ayer en la Franja de Gaza a las 8 p.m. hora de Gaza", recogía su comunicado.

Como en las últimas entregas, Al Qasam no especificó a quién pertenece el cuerpo que devolverá a Israel.

En Gaza quedan los cadáveres de 15 cautivos.

Hamas aseguró que se enfrentan a "importantes desafíos" para la entrega de los cadáveres "debido a la extensa destrucción" de Gaza, además de la falta del equipo pesado que necesitan para retirar los escombros.

Tienen que portarse bien: Trump

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump instó nuevamente a Hamas a que cese la violencia y se acoja a los términos del plan de paz que impulsa en Gaza advirtiendo que en caso contrario podrían ser "erradicados", aunque a su vez descartó la posible presencia de soldados de su país en la Franja.

"Tenemos paz en Medio Oriente por primera vez en la historia; llegamos a un acuerdo con Hamas por el que serán muy buenos, se portarán bien y serán amables. Y si no, vamos a ir y los vamos a erradicar", dijo el mandatario a la prensa durante un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Trump aclaró, sin embargo, que si eso pasara "no habría soldados estadounidenses en el terreno en absoluto" porque solo bastaría con pedirle a varios de los países que apoyaron la propuesta de paz que se encarguen del grupo militante palestino: "Israel intervendría en dos minutos", agregó.

"Podría decirles que intervengan (a los países) y se encarguen de ello. Pero por ahora, no lo hemos dicho. Vamos a darle una pequeña oportunidad (a Hamas) y, con suerte, habrá un poco menos de violencia", indicó el presidente, cuyo plan recibió el apoyo de naciones árabes y europeas durante una cumbre de paz en Egipto.

El estadounidense insistió en que el grupo militante "ha sido muy violento, pero ya no cuenta con el respaldo de Irán. Ya no cuenta con el respaldo de nadie. Tienen que portarse bien, y si no lo hacen, serán erradicados", repitió.



