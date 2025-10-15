Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Un riesgo, déficit de controladores aéreos en el país

Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Laura Itzel interrumpe video de Lilly Téllez con presuntas pruebas de corrupción de Adán Augusto; panista acusa censura

"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán

Washington. El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, instó "firmemente" a Hamas a que contra civiles en la y aproveche la "oportunidad histórica" para alcanzar la paz "desarmándose sin demora".

"Instamos firmemente a Hamas a suspender de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en , tanto en las zonas controladas por como en aquellas bajo protección de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI, detrás de la Línea Amarilla", escribió Cooper en un mensaje publicado en X.

El comandante estadounidense informó que ha trasmitido sus "preocupaciones a los mediadores" que negocian en la implementación de la propuesta de paz impulsada por el presidente, , para el enclave palestino.

"Esta es una oportunidad histórica para la paz. Hamas debería aprovecharla cesando completamente sus acciones, cumpliendo estrictamente con el de 20 puntos del presidente Trump y desarmándose sin demora", agregó.

Cooper insistió en que siguen "muy optimistas respecto al futuro de la paz en la región".

Videos que circulan en redes sociales muestran la ejecución de varias personas maniatadas en la ciudad de Gaza en medio de enfrentamientos entre la policía de Hamas y milicias locales a las que acusan de colaborar con .

La semana pasada, el jefe del Centcom acompañó a los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante una visita a la Franja, coincidiendo con el inicio del estipulado en el plan.

Trump advirtió este martes al grupo islamista palestino que si no entrega las armas serán obligados a entregarlas de forma "rápida" y a la fuerza.

El mandatario estadounidense también aseguró que Hamas "al más alto nivel, a través de mi gente", le ha asegurado que cumplirá con el compromiso de desarme.

El alto al fuego en Gaza comenzó el viernes pasado, y con ello el comienzo de la primera fase de la propuesta de Trump para la Franja, que incluye el cese de los ataques, laisraelíes y prisioneros palestinos, junto a la retirada parcial de las tropas israelíes.

El acuerdo, aceptado por , incluye también la entrega de todos los rehenes fallecidos antes de ayer lunes. Hasta el momento, el grupo islamista solo ha devuelto 4 de los 28 cadáveres que retenía en el enclave palestino, un retraso que ha añadido tensiones sobre el cumplimiento de lo pactado.

De proseguir, la segunda fase de la propuesta estipula la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo de las naciones árabes.

