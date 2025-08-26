Más Información

Por la muerte de un joven a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de policías capitalinos, (AI) exigió una investigación de acuerdo con el Protocolo de Minnesota, así como la urgencia de revisar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, ya que aseguró que presenta inconsistencias frente a los estándares internacionales de derechos humanos.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el organismo señaló que aun cuando autoridades de la detuvieron a un elemento policial, se debe realizar una investigación bajo el Protocolo de Minnesota, que establece cómo investigar muertes potencialmente ilícitas.

Destacó que este hecho, ocurrido el pasado 24 de agosto, revela otra vez las graves fallas de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, ya que no fija límites claros para el uso legítimo de la fuerza, no define criterios sobre la proporcionalidad en cada caso y no distingue de manera adecuada entre armas letales y menos letales. “Estas omisiones dejan a la población en desprotección frente a ”, sostuvo.

El organismo llamó a las a garantizar verdad, justicia y reparación y al Estado mexicano a revisar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y adecuarla a estándares internacionales de derechos humanos. Porque argumentó que nadie debería morir por un uso indebido de la fuerza policial.

